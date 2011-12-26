به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح دوشنبه در مراسم افتتاح 5 هزار و 830 واحد مسکن مهر و همچنین کارخانه سیمان نیزار قم با اشاره به ضرورت ساختن ایران اسلامی، گفت: اگر دارای هیچ آرمان و مکتبی نبودیم و برای خودمان زندگی می کردیم حتما باید کشور پیشرفت می‌کرد و در بهترین وضع زندگی می کردیم.

وی ادامه داد: یک کشور بزرگ با این حجم امکانات شایسته نیست که در آن فقیر و شکاف طبقاتی و بیکاری وجود داشته باشد و یا در مقایسه با دیگر کشورها از پیشرفت کمتری برخوردار باشد چه برسد به اینکه ملت ما دارای پیام و آرمان است.

رئیس جمهور تاکید کرد: ما فرهنگی داریم که بدون آن نمی توانیم زندگی کنیم و معتقدیم این فرهنگ چاره دردهای بشری است.

وی با بیان اینکه هر مکتب و پیام بلندی برای اینکه اثبات و باور و جاری بشود نیازمند پشتوانه عملی و الگوسازی است، ادامه داد: این مکتب باید اثبات کند که می تواند زندگی بشر را بهتر اداره کند و الا اگر بهترین حرف ها را بزنیم و در کشور ما تعداد زیادی فقیر و همچنین عقب افتادگی در بخش های مختلف وجود داشته باشد آن حرف ها خیلی در دنیا جا باز نمی کند.

احمدی نژاد علت از بین رفتن مارکسیست‌ها را فراموشی خداوند و خود دانست و گفت: بشریت 60 الی 70 سال به مارکسیست ها نگاه کرد و چیزی به دست نیاورد و الان بعد از 30 سال که آزاد شدند اگر به کشورهای پیرامونی شوروی مراجعه کنید دچار فقر هستند.

وی تاکید کرد: در دنیا خیلی‌ها لیبرالیسم، اومانیسم و دموکراسی غربی را فقط به دلیل پیشرفت علمی و اقتصادی آن می پذیرند مگر می‌شود یک مکتب نفوذ پیدا کند بدون اینکه الگوهای عینی داشته باشد.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه باید ایران اسلامی را بسازیم و در بالاترین طراز پیشرفت قرار دهیم، تصریح کرد: این مهم یک ماموریت همگانی است و همه باید دست به دست هم دهند تا ایران اسلامی ساخته شود.

تهیه 7 طرح بزرگ تحولی

رئیس جمهور با بیان اینکه 7 طرح بزرگ تحولی در بخش اقتصاد تهیه شده است، تاکید کرد: طرح اصلاح گمرکی به مجلس ارائه شد و خوشبختانه مورد تصویب قرار گرفت و لایحه مالیاتی به زودی به مجلس ارائه می شود و همچنین طرح نظام توزیع در دست اقدام است.

وی یکی از مهمترین طرح های تحول آفرین را طرح هدفمند کردن یارانه ها عنوان کرد و گفت: این طرح برکات فراوانی برای کشور داشت و نوع نگاه مردم را عوض کرد و اقتصاد را از پایه اصلاح می کند.

احمدی نژاد نتایج اولیه اجرای این طرح را صرفه جویی در مصرف انرژی دانست و گفت: اگر قرار بود مثل سالهای گذشته در مصرف انرژی عمل شود امسال 15 میلیارد تومان باید بنزین وارد می کردیم ولی خوشبختانه در حال صادر کردن بنزین به دیگر کشورها هستیم.

وی تاکید کرد: طرح هدفمند کردن یارانه ها، طرح بسیار خوبی است و دنیا از ایران تمجید کرد.

رئیس جمهور افزود: خیلی‌ها ایراد می‌گرفتند که چرا یارانه‌ها را هدفمند کردیم و اصل آن را در دست خود مردم دادیم. در صورتی که بهترین روش هدفمندی یارانه‌ها این است که به دست خود مردم بسپاریم.

رئیس جمهور تاکید کرد: اقتصادی موفق است که تک تک مردم در مدیریت آن نقش آفرینی کنند و همه احساس مسئولیت داشته باشند.

احمدی نژاد افزایش تولید را از دیگر مزیت‌های اجرای این طرح دانست و افزود: بر خلاف حرف‌هایی که برخی‌ها می‌زنند در تمام کالاهای اصلی کشور شاهد افزایش بالای 10 درصدی تولید هستیم و این نشان می‌دهد که مردم به خوبی مراقبت کردند

وی افزود: طرح هدفمندی یارانه‌ها روش موفقی بود که زبان دنیا را به تمجید از ایران باز کرد.

ملت‌های دنیا پناهگاهی ندارند

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیلی از شرایط دنیا پرداخت و افزود: امروز ملت های دنیا پناهگاه و فریاد رسی ندارند. مردم اروپا چقدر باید فریاد بزنند و چگونه باید بگوند که حاکمان خودشان را نمی خواهند. آنها از شیوه سرمایه گذاری تبعیض آلود و آلوده بیزارند.

وی ادامه داد: غربی ها چند حزب ایجاد کرده اند و یکی را روی کار می آورند و وقتی مردم فریاد می زنند یکی دیگر از جنس خود را روی کار می آورند.

وی با بیان اینکه سیستم های دموکراسی کنونی نمی تواند سعادت آفرین و پاسخگو باشد تصریح کرد: باید اندیشه دیگری وارد این کشورها شود.

2 - 3 سال آینده اثری از دیکتاتورها نخواهد ماند

رئیس قوه مجریه در بخش دیگری از سخنانش با تحلیلی از شرایط منطقه بیان داشت: غربی ها عده ای از دولت‌های منطقه را بسیج کردند که با دست آنها عده‌ای دیگر را از بین ببرند و به محض اینکه آنها را از بین بردند نوبت خودشان می‌شود.

احمدی نژاد افزود: پول نفت ملت‌های مظلوم را می‌فروشند که یک کشور دیگر را ساقط کنند و متوجه نمی‌شوند که در نقشه دشمن افتادند.

رئیس جمهور تاکید کرد: 2 - 3 سال آینده اثری از مفت خوران دیکتاتور باقی نخواهد ماند.

خنده دار ترین لطیفه تاسف بار

وی افزود: خنده دار ترین لطیفه تاسف بار این است که یک مشت دیکتاتور دور هم جمع می شوند و از آزادی و انتخابات حرف می زنند. این جزو عجایب تاریخ است و وقتی عقلا می بینند به سفاهت و بی عرضگی آنها می‌خندند. ما به آنها پیام دادیم که نوبت خودشان هم می‌شود.

احمدی نژاد دنیا را نیازمند یک نظم و اندیشه و فرهنگ جدیدی دانست و تاکید کرد: این نظم و فرهنگ غیر از توحید و راه پیامبر و اهل بیت نیست.

وی با طرح این سئوال که غیر از حکومت جهانی عدل مهدوی چه جایگزینی برای وضع کنونی، موجود است تصریح کرد: تنها ملتی که شایستگی آن را دارند که این فرهنگ را به دنیا معرفی کند ملت ایران است و در بین ملت ایران علما بهترین افراد هستند و همچنین در بین شهرهای کشور قم باید پرچمدار حکومت مهدوی باشد.

رئیس جمهور افزود: دنیا در حال آماده شدن پذیرش فرهنگ متعالی مهدوی می‌شود و امیدوارم که همانگونه که قم در انقلاب اسلامی پیشتاز بود در این زمینه هم ماموریت تاریخی خود را به خوبی انجام دهد.