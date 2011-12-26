فهرست آدم کشی های مریم و مسعود رجوی/ تشکیل تیم های ویژه جریان انحراف

به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

افشای فهرست آدم کشی های مریم و مسعود در پادگان اشرف

روزنامه کیهان نوشت: یک عضو جدا شده سازمان منافقین گوشه ای از جنایت ها و خباثت های سران این سازمان در قبال اعضای آن را بازگو کرد.مریم سنجابی در نامه ای خطاب به مریم رجوی نوشت: می دانم که این نوشته به دستت خواهد رسید، اگر ذره ای شرافت برایت باقی مانده باشد... آیا یادت هست فائزه اکبریان 29 ساله، مدت ها اشک می ریخت و زار می زد و آنقدر او را در تنگنا گذاشتید که دخترک معصوم از دست تو و تشکیلات تو و انقلاب تو خودکشی و خودش را راحت کرد؟ آیا به یاد دارید آنقدر بر سر «نسرین احمدی» بیچاره فریاد زدید و او را داغان کردید که او نیز خودش را کشت؟ آیا بیاد داری که «خدام گل محمدی» بیچاره بیمار و مجروح شدید بود و آنقدر روزها و شب ها التماس می کرد که، «من نمی خواهم دیگر در این سازمان بمانم بیمار هستم و بگذارید بروم»تا اینکه خودش را در هنگام تنظیف سلاح با بنزین به آتش کشید و به زندگی غمناکش پایان داد.

سنجابی در این نامه سرگشاده ضمن برشمردن اسامی دختران بخت برگشته ای که زیر مشت و لگد مسعود رجوی از مهری موسوی و مینو فتحعلی نام برده است.

رمزنگاری از هواپیمایی که هر سه ثانیه کدهایش تغییر می کند

همچنین روزنامه کیهان نوشته است: علی اصغر زارعی فرمانده سابق یگان جنگ الکترونیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک نشست دانشجویی در پاسخ به این سوال که کدهای هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی آمریکا هر دو تا سه ثانیه تغییر پیدا می کند و چه طور ایران توانسته این پهپاد جاسوسی را بدون خسارت مهار کند، گفت: رمزنگاری این هواپیما برای ما مشکل نیست. بسیاری از سیستم های این هواپیما برای ما شناخته شده است، این هواپیمای جاسوسی چند نوع رادار داشته تا بتواند موقعیت خود را داشته باشد و بتواند پیرامون خود را نیز جستجو کند.

این نماینده مجلس گفت: اقدام جنگ الکترونیک ایران موجب شده سیستم این هواپیما کاملا دچار اشکال شده و پایداری خود را در انجام ماموریت از دست داده است و تحلیل ها این امر را به اثبات می رساند که GPSنظامی این هواپیما محل خود را تغییر یافته دیده و برعکس عمل کرده است.

پاسخ کدخدایی به نماینده ای که مدعی نفوذ جریان انحراف در شورای نگهبان شد

تهران امروز واکنش سخنگوی شورای نگهبان به سخنان اخیر محمد کرمی راد را آورده و نوشته است: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سخنان محمد کرمی راد عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص فعالیت های جریان انحرافی در منطقه کرمانشاه و اعمال نفوذ در دفاتر نظارت شورای نگهبان و ایجاد تغییر در سمت افراد و کنار گذاشتن مدیران این دفاتر باسابقه 8 تا 10 ساله سابقه نظارتی، به بیان این جمله که نماینده مذکور باید پاسخگو باشد، بسنده کرد و افزود: این نماینده بایدمستندات خود را ارائه کند.

تشکیل تیم های ویژه جریان انحراف

روزنامه جوان نیز آورده است: اخیرا تیم ویژه ای با هدایت لیدر جریان انحراف به منظور سفرهای استانی و رایزنی با نامزدها تشکیل شده است که هسته مرکزی آن شامل ۳ نفر می باشد.مسئول این تیم شخصی به نام «ف» بوده که مشاوره لیدر جریان انحراف را برعهده دارد.عضو دیگر این کمیته فردی به نام «ر» می باشد که مازندرانی بوده و نقش اسپانسر مالی را ایفاء می کند. نفر سوم این کمیته نیز«ح.ا» می باشد که در حوزه جوانان فعالیت می کند.

وزارت اطلاعات ایران آشوب های روسی را پیش بینی کرده بود

روزنامه وطن امروز نیز نوشته است که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران از پیش بینی وقوع برخی موضوعات در روسیه توسط دستگاه اطلاعاتی ایران خبر داده بود. به گزارش جام نیوز سایت بی بی سی فارسی روز شنبه 24 دسامبر (سوم دی ماه) نوشت: حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران از پیش بینی وقوع برخی موضوعات در روسیه توسط دستگاه اطلاعاتی ایران خبر داد و گفت: زمانی که این موضوع را به مقامات روسیه عنون کردیم با پوزخند جواب ما را دادند ولی بعد از مدتی که آن موضوعها در روسیه اتفاق افتاد متحیر شدند. به نظر می رسد اشاره آقای مصلحی به اعتراض های اخیر در روسیه بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی و متهم شدن دولت روسیه به تقلب در این انتخابات باشد.

انتقاد ایران از فیلتر و رفع فیلتر بعضی سایت ها

روزنامه ایران نیز در ستون دیگه چه خبر خود با اشاره به رفع فیلتر سایت خبرآنلاین نوشته است: بعد از فیلتر شدن این سایت مدیر مسئول سایت مذکور با رایزنی از طریق مجلس و قوه قضائیه سایت را رفع فیلتر کرد این در حالی است که سایت های خبری «دولت ما» و «ابصار نیوز» که حامی دولت هستند چندی پیش بدون طی مراحل قضائی با حکم بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه فیلتر شده و همچنان در توقیف می باشند.

900 میلیارد برای 150 کرسی مجلس

روزنامه ایران در خبری دیگر صحبت های علیرضا زاکانی رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان در نخستین همایش این جبهه در یزد را آورده و نوشته است زاکانی در این همایش حساب و کتاب های مالی جریان انحرافی برای انتخابات مجلس صحبت هایی کرده و گفته است: جریان انحرافی برای هر نماینده بین یک تا سه میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته و در مجموع قصد دارد تا با صرف 900 میلیارد تومان حداقل 150 کرسی مجلس را در دست بگیرد.

جبهه پایداری درتهران دنبال چه کسانی است؟

ایران به نقل از هفته نامه 9 دی نوشته است که جبهه پایداری با آقایان آقا تهرانی، حسینیان، روانبخش، رسایی، نبویان، سالک، مصباحی مقدم، باقری لنکرانی، حدادعادل، زارعی، کوچک زاده، فدایی، کوثری، زاکانی، حمیدزاده، مجتبی رحماندوست، سعید قاسمی، صدر، میرکاظمی، یامین پور، میثم نیلی، نوباره، پناهیان و خانم ها آلیا، نوبخت، علی الهدی، الهیان، افتخاری و رهبر مذاکراتی داشته است.

ملوانان نمی توانند کالا وارد کنند

روزنامه خراسان امروز در ستون ویژه های خود نوشته است پس از بحث و بررسی های فراوان دستگاههای مختلف برای حل مشکل واردات کالا توسط ملوانان و صدور دستور توسط یکی از مسئولان ارشد دولتی، شنیده شده این دستور به علت مغایر بودن با برخی مفاد قانونی متوقف شده است. به عنوان مثال در بخشنامه دولت، لوازم خانگی وارداتی توسط ملوانان تا سقف معینی، از سود بازرگانی معاف خواهد بود اما بر اساس مفاد قانون ساماندهی مبادلات مرزی لوازم خانگی حداکثر تا پنجاه درصد ارزش کالا از پرداخت حقوق ورودی معاف است.