اعضای هیئت اجرایی انتخابات بخش کهک انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، طی جلسه‌ای با حضور 30 نفر از معتمدین بخش کهک اعضای هیئت اجرایی انتخابات مجلس نهم انتخاب شدند و با رأی حاضران محمد علی شعبانیان، سید جواد مرتضوی، حسن تقوی، ابراهیم ملا ابولقاسمی، رضا ابولقاسمی، مهدی رسولی، سید قاسم اسماعیلی و جواد حاج باقری به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.



همچنین حسن بخشی، محمدرضا متقیان، محمد علی باقریان، رضا زینلی و محمدرضا حاج اسماعیلی به عنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی انتخاب شدند.



در این جلسه همکاری و تعامل هیئت‌های اجرایی و نظارت در برگزاری انتخابات به عنوان یک اصل برای برگزاری باشکوه انتخابات معرفی شد.



بررسی صلاحیت‌ها، تأمین شعب اخذ رأی و تمامی فعالیت‌های اجرایی انتخابات بر عهده هیئت اجرایی انتخابات است.

