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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

اعضای هیئت اجرایی انتخابات بخش کهک انتخاب شدند

اعضای هیئت اجرایی انتخابات بخش کهک انتخاب شدند

کهک - خبرگزاری مهر: اعضای هیئت اجرایی انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی در بخش کهک انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی جلسه‌ای با حضور 30 نفر از معتمدین بخش کهک اعضای هیئت اجرایی انتخابات مجلس نهم انتخاب شدند و با رأی حاضران محمد علی شعبانیان، سید جواد مرتضوی، حسن تقوی، ابراهیم ملا ابولقاسمی، رضا ابولقاسمی، مهدی رسولی، سید قاسم اسماعیلی و جواد حاج باقری به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

همچنین حسن بخشی، محمدرضا متقیان، محمد علی باقریان، رضا زینلی و محمدرضا حاج اسماعیلی به عنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی انتخاب شدند.

در این جلسه همکاری و تعامل هیئت‌های اجرایی و نظارت در برگزاری انتخابات به عنوان یک اصل برای برگزاری باشکوه انتخابات معرفی شد.

بررسی صلاحیت‌ها، تأمین شعب اخذ رأی و تمامی فعالیت‌های اجرایی انتخابات بر عهده هیئت اجرایی انتخابات است.
 

کد مطلب 1493566

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