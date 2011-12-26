بلیط کاغذی از سفرهای دورن شهری اردبیل حذف می شود

صدیف بدری، روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری اردبیل در نظر دارد در تدوین و سیاستگذاری برنامه حمل و نقل شهری اردبیل حرکات نوینی را شروع کند که الکترونیکی کردن بلیطهای اتوبوسهای درون شهری از اولین اقدامات در این مورد خواهد بود.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح از اتوبوسهای ملکی سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی اردبیل آغاز می شود، اضافه کرد: با بررسی موانع و نقاط ضعف، این طرح به تدریج و طبق برنامه در اتوبوسهای بخش خصوصی نیز به مرحله اجرا در خواهد آمد.

شهردار اردبیل با اشاره به اجرای موفق این طرح در کلان شهرهای کشور افزود: تلاش می کنیم طرح جایگزینی بلیط الکترونیکی به جای بلیط کاغذی را تا پایان سال جاری یا اوائل سال آینده در این شهرستان اجرا کنیم.

اولین پل مکانیزه اردبیل ایجاد می شود

وی همچنین از ایجاد دو پل عابر پیاده مکانیزه برای اولین بار در سطح شهر اردبیل خبر داد و یادآور شد: این پلهای عابر پیاده با مشارکت بخش خصوصی در چهار راه حافظ و میدان بسیج اردبیل ایجاد می شود.

بدری دلیل اصلی ایجاد پل مکانیزه در چهار راه حافظ و میدان بسیج را کثرت تردد در این محلها عنوان کرد و ابراز داشت: در تقاطع ورزشگاه رضازاده در میدان بسیج تردد دانشجویان و شهروندان بیشتر بوده و احداث پلهای مکانیزه ضروری به نظر می رسد، در چهارراه حافظ نیز به دلیل حجم عمده‌ای از ترافیک شهری پل مکانیزه اجرا می شود.

وی با بیان اینکه شورای شهر با ایجاد این دو پل موافقت کرده است، تصریح کرد: در کلان شهرها پلهای عابر پیاده با مشارکت بخش خصوصی به صورت مکانیزه ایجاد می شود، در اردبیل نیز برای اولین بار مقدمات لازم برای جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرا و بهره برداری فراهم شده است.

شهردار اردبیل با اشاره به هزینه 500 میلیون ریالی برای احداث هر باب پل عابر پیاده فلزی گفت: 13 پل روگذر فلزی در تقاطع پر تردد و حادثه آفرین در سطح شهر اردبیل ایجاد شده، اما در میدان بسیج و چهارراه حافظ به دلیل عرض 80 متری مسیر و برخی تجهیزات مورد نیاز برای مکانیزه کردن پل، هزینه هر دستگاه از این پلها حدود یک میلیارد و 500 میلیون ریال بر آورد شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به این مشکلات در قرارداد با بخش خصوصی با استفاده از نظرات کارشناسان دقت خواهد شد تا بحث نگهداری و هزینه‌های ناشی از آن را از موضوع تبلیغات جدا کرده و هر کدام را در بندهای قرارداد خود با سرمایه‌گذار به صورت شفاف و روشن مورد دقت و توجه قرار دهیم تا بعدا مشکلی برای طرفین پیش نیاید.

این مسئول سهم شهرداری در چنین طرحهایی را سود شهروندان عنوان کرد و متذکر شد: با اخذ ضمانت بانکی از سرمایه‌گذار طرح پل عابر پیاده مکانیزه، با خیال راحت فعالیتهای خود را در حوزه نگهداری از پلهای مکانیزه و رفع نواقص آن انجام می دهیم.

وی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی برای استفاده از پلهای عابر پیاده را ضروری دانست و تصریح کرد: طبق قوانین جدید راهنمایی و رانندگی در شعاع 200 متری پل عابر پیاده اگر تصادفی در گذر عابر با خودروی عبوری اتفاق بیفتد 100 درصد عابر پیاده مقصر دانسته شده و جریمه می‌شود.

بدری با اشاره به شناسایی مکانهای پرتردد و خطر آفرین برای مردم و دانش آموزان اظهار داشت: شهرداری بر طبق وظایف شهری خود سعی می کند به تدریج این پلها را در مکانهایی که تردد زیاد و دانش‌آموزان در طول روز بیشترین عبور و مرور را از آن مسیر دارند، برای کاهش خطرات احتمالی احداث کند.

وی با بیان اینکه تلاش می شود با همکاری صدا و سیما فرهنگ سازی برای استفاده از پلها انجام شود، افزود: علت اصلی عدم علاقمندی و استقبال شهروندان در استفاده از این پلها ناآشنایی برخی از دانش‌آموزان و خانواده‌ها از ضرورت به کارگیری درست فرهنگ ترافیک است و تلاش می شود با حضور کارشناسان شهرداری در صدا و سیما و مدارس فرهنگ‌سازی مناسب را در این خصوص ارائه شود.

طلب چهار میلیاردی شهرداری از سازمان مسکن و شهرسازی

شهردار اردبیل همچنین با انتقاد شدید از عدم پرداخت 50 درصدی حق السهم سازمان مسکن و شهرسازی به شهرداری و اظهار داشت: شهرداری اردبیل بیش از چهار میلیارد ریال از سازمان مسکن و شهرسازی طلب دارد که با استناد به مصوبه مجلس در پرداخت 50 درصد ارائه تخفیف به سازندگان بنا در بافتهای فرسوده امیدواریم هر چه سریع‌ تر این مطالبه پرداخت شود.

وی با بیان اینکه طبق قانون هر نوع تخفیفی در نهاد شهرداری ممنوع است، تاکید کرد: مگر آنکه دولت تامین هزینه تخفیف را در بودجه سالانه در نظر گرفته و تامین کند که در این مورد رایزنی اولیه با وزارت راه و شهرسازی انجام شده و این وزارتخانه اعلام کرده که ردیف مستقلی برای این کار در نظر گرفته نشده است و اگر تا پایان سال اعتبار این تخفیفها تامین شود آن را به شهرداری پرداخت می‌کند.



بدری تعیین تکلیف این طلب میلیاردی را از وظایف شورای شهر دانست و یادآور شد: ‌اعضا شورای شهر اردبیل با تداوم اعمال تخفیفات به بافتهای فرسوده تا پایان سال جاری موافقت کرده‌اند و اگر تا پایان سال این بدهی پرداخت نشود شورای شهر در این زمینه تعیین تکلیف می کند.