1900 نفر عضو پژوهش سرای دانش آموزی گنبدکاووس هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شکورزاده گفت: از مجموع اعضای این پژوهش سرا، 1800 دانش‌آموز دختر و پسر مقطع راهنمایی و متوسطه و 100 نفر فرهنگی هستند.

وی با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقی این پژوهش‌سرا طی یک سال گذشته افزود: دراین مدت 12 طرح تحقیقی توسط فرهنگیان و دانش‌آموزان انجام شد که 3 مورد آن به مرحله استانی و یک مورد نیز به مرحله کشوری راه یافتند.

شکورزاده، اضافه کرد: در مسابقات آزمایشگاهی دانش‌آموزی نیز 3 نفر از دانش‌آموزان این شهرستان برگزیده استانی شدند، ضمن اینکه دو تیم روباتیک دانش‌آموزی گنبدکاووس نیز رتبه 4 و 5 کشوری را بدست آوردند.

وی، ثبت 3 اختراع دانش‌آموزان این شهرستان در سطح ملی را از دیگر فعالیت‌های این پژوهش سرا طی سال گذشته برشمرد و تصریح کرد: ساخت سگگ شارژ موبایل توسط دانش‌آموزان پیام سیدکلاته و محمدرضا آدینه، ساخت موتور هیدروژنی توسط امید فرزین و ساخت گاز بست اتوماتیک توسط دانش آموزان غزاله نصیری و زهرا رضایی از اخترعات دانش‌آموزان گنبدکاووس بوده است.

آموزش و پرورش شهرستان 290 هزار نفری گنبدکاووس درشرق استان گلستان حدود 55 هزار دانش آموز درسه دوره تحصیلی و نیز حدود 3هزار و 200 فرهنگی دارد.