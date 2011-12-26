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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۱۷

احسان اوغلو انفجارهای نیجریه را محکوم کرد

احسان اوغلو انفجارهای نیجریه را محکوم کرد

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی آخرین خشونتهای صورت گرفته در شمال شرقی نیجریه در پی انفجار یک کلیسا را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان همکاری اسلامی، اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان همکاری اسلامی با ارائه تسلیت به خانواده قربانیان، دولت و مردم نیجریه اظهار داشت که با آنها همدردی می کند.

احسان اوغلو عدم امنیت ادامه دار را از سوی گروه های جنگ طلب در بخشهایی از این کشور محکوم کرد و اظهار داشت که سازمان همکاری اسلامی با دولت نیجریه برای کاهش رنج مردم گفتگو می کند.

وی از تمام شهروندان خواست با کمک مقامات نیجریه صلح و امنیت کشور خود را حفظ کنند.

نیجریه پرجمعیت ترین کشور قاره آفریقا است که به دلیل تنوع فراوان قومی و نژادی طی چند سال گذشته شاهد درگیریهای زیادی بوده است.
 

کد مطلب 1493569

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