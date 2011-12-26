مسئول امور رفاهی وزارت بهداشت به مهر خبر داد: واگذاری خدمات تغذیه دانشگاههای علوم پزشکی به بخش خصوصی

دکتر بهزاد تدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید از نظر ساختاری خدمات رفاهی به بخش غیردولتی واگذار کنیم که این کار در وزارت بهداشت در کارگروه های مختلف در حال انجام است.

وی از تدوین آیین نامه ای در این زمینه خبر داد و گفت: در حال تدوین آیین نامه ای هستیم که واگذاری خدمات رفاهی به بخش خصوصی و چگونگی این واگذاری در آن مشخص می شود.

تدین با تاکید بر این نکته که دو موضوع ایاب - ذهاب و تغذیه وارد فاز خصوصی سازی شده اند، گفت: مهمترین معضل ما در این بند قانونی بحث خوابگاهها است و اکنون در وزارت بهداشت برای دو موضوع ایاب - ذهاب و تغذیه مشکلی نداریم.

وی گفت: دانشگاههای علوم پزشکی به صورت کلی و جزئی این کار را به انجام رسانده اند و تقریباً یا به طور کامل خدمات را به پیمانکار واگذار کرده اند و یا پیمانکار بر اساس مواد غذایی که دانشگاه علوم پزشکی به آن می دهد غذا را در دانشگاه طبخ می کند.

مسئول امور رفاهی و تربیت بدنی معاونت دانشجویی وزارت بهداشت اظهار داشت: تمام دانشگاههای علوم پزشکی وارد این مرحله شده اند و با توجه به اینکه دو سال است که هیچ جیره خشکی به دانشگاهها داده نمی شود و دانشگاه راساً اقدام به خریداری مواد غذایی می کنند، میزان رضایتمندی افزایش یافته است.

وی گفت: وزارت علوم هنوز جیره خشک به دانشگاهها می دهد اما ما در وزارت بهداشت یک یارانه غذایی بر اساس تعداد دانشجو و نفرات خوابگاهی به دانشگاهها می دهیم که می توانند بر اساس آن به صورت کاملاً مستقل مواد غذایی اولیه را تازه تهیه کنند و آن را در اختیار آشپز یا پیمانکار غذا قرار دهند که طبعاً با این روش رضایت مندی بیشتر و کیفیت بهتر به همراه دارد.

تدین یادآور شد: یارانه غذا عدد مشخصی ندارد اما این یارانه نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است.