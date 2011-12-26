موضع من سکوت است/ اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم و رئیس دوره هفتم مجلس شورای اسلامی که صبح روز دوشنبه برای ثبت نام در نهمین دوره انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی در ستاد انتخابات وزارت کشور حضور یافت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که نظر وی درباره انشقاق جبهه پایداری از اصولگرایان چیست، گفت: من این عدم حضور را انشقاق حساب نمیکنم. اصولگرایان با حداکثر وحدت در انتخابات حاضر میشوند.
وی در خصوص تلاش جریان انحرافی برای شرکت در انتخابات مجلس نهم که از سوی خبرنگاری مورد سئوال قرار گرفت، گفت: همه گروه ها در تلاش هستند و هرکس بر اساس اعتقاد خود وارد عرصه انتخابت می شود. مهم این است که مردم با بصیرت و هوشیاری در انتخابات شرکت کنند و بهترینها را انتخاب کنند.
نماینده تهران در خصوص اظهار نظرهای متناقض اصلاح طلبان برای حضور و یا عدم حضور در نهمین دوره انتخابات مجلس نیز گفت: من از قبل نیز پیش بینی کرده بودم که چنین میشود و آنها در انتخابات شرکت میکنند.
خبرنگاری در خصوص برنامههای حدادعادل در مجلس نهم جویا شد که پاسخ داد: اگر انتخاب شدم برنامه ما خدمت به مردم از جهات اقتصادی و سیاسی است. برنامه من نیز همان برنامه اصولگرایان است که از مجلس ششم تا کنون اعلام شده.
خبرنگاری از وی در خصوص نظرش درباره عملکرد مجلس هشتم پرسید که پاسخ داد: من همواره به خبرنگاران گفتهام که درباره عملکرد مجلس هشتم از من سئوال نکنند زیرا موضع من سکوت است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که این سکوت چه معنایی دارد و آیا به معنای نقد مجلس هشتم است،گفت: سکوت همواره یک معنا ندارد. هرگاه ضرورت داشته باشد درباره موضوعی صحبت کنم آن را در دستور کار خود قرار میدهم. هم اکنون ضروری نمیبینم که درباره عملکرد مجلس هشتم صحبت کنم هر گاه روزه سکوتم را شکستم در این باره صحبت می کنم.
حدادعادل در ادامه این گفتگو با خبرنگاران خدا را شاکر شد که یک بار دیگر توانسته فرصت حضور در انتخابات را داشته باشد.
وی گفت: در طول 4 سال نمایندگان برای ملت تصمیم می گیرند و در یک روز که همان روز انتخابات است این مردم هستند که برای نمایندگان تصمیم میگیرند بنابراین روز انتخابات یک مرحله سرنوشت ساز در اعمال اراده ملی است. امیدواریم که آنها که خود را شایسته انتخاب شدن میدانند در این عرصه پا بگذارند و مردم به آنها رای دهند و مجلس نهم بهتر از مجلسهای گذاشته باشد.
وی در خصوص تبلیغات منفی رسانههای غربی در باره نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز گفت: غربیها همراه سعی می کنند مردم را از شرکت در انتخابات مایوس کنند و دنبال این هستند که نشان دهند مردم در صحنه حضور ندارند و از انتخابات استقبال نمیکنند. این تیری است که دشمنان انقلاب همیشه در کمان گذاشتهاند اما با هوشیاری مردم هیچوقت این تیر به هدف نخورده است.
نماینده تهران گفت: اطمینان دارم در انتخابات مجلس نهم مردم شرکت خواهند کرد و مایه ناامیدی دشمنان و امیدواری دوستان انقلاب خواهند شد انشاءالله مردم ایران به بقیه کشورهای اسلامی که در حال خیزش هستند نشان دهند که این ملت همان ملت پابرجا و محکم است که در عرصه انتخابات حضور با شکوه داشته است.
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