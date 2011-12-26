تجهیزات درون چاهی و ابزار لایه آزمایی ساخت داخل

به گزارش خبرنگار مهر، این ابزار و قطعات برای نخستین بار در کشور براساس استانداردهای جهانی ساخته شده است.

این ابراز مهم درون چاهی به منظور تثبیت عملیات سیمانکاری تحت فشار و پلاک کردن چاه ها به کار می رود و به همراه تجهیزات مربوط به آن در سایز های مختلف به سفارش شرکت ملی حفاری ایران تولید شده است.



با استفاده از ابزار لایه آزمایی (D.S.T ) می توان مخازن را ارزیابی کرد و کاربرد دیگر آنها برای نمونه گیری از مایعات و اندازه گیری فشار و دمای مخزن است.



همچنین با کاربرد این ابزار به طور همزمان می توان پارامترهای بسیاری از قبیل مشخصات زمین شناسی و فیزیکی مایعات درون چاهی را به دست آورد.



برخی از این ابزار برای استفاده در عملیات آزمایش خشک برای بررسی نشتی لبه آستری و پلاکهای سیمانی و تعدادی در موارد آزمایش مشبک کاری نیز به کار گرفته می شوند.



نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری همزمان با اول دی ماه سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری در اهواز پایتخت نفت ایران برگزار و امروز دوشنبه (5 دی ماه) به کار پایان خواهد داد.

