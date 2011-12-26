15 واحد صنعتی در اردبیل به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عظمایی صبح دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات بخش صنعت و معدن شهرستان پارس آباد اظهار داشت: از مجموع این تعداد دو واحد صنعتیدر پارس آباد به بهره برداری می رسد.

به گفته وی با افتتاح و آغاز فعالیت این واحدهای صنعتی در استان اردبیل علاوه بر رونق اقتصادی برای بیش از 100 نفر شغل ایجاد خواهد شد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همچنین با بیان اینکه در یک سال گذشته 26 هزار جلد از کارتهای پیله‌وری برای فعالیت فعالان این حوزه مهمور شده است، تصریح کرد: تعاونیهای مرزنشینان این استان در هشت ماه امسال هشت میلیون دلار برنج وارد کرده اند.

وی با اشاره به آغاز طرح خرید اولیه میوه شب عید در استان ابراز داشت: با توجه به افزایش قیمت میوه در روزهای پایانی سال، طرح ذخیره سازی میوه شب عید به منظور تنظیم بازار اجرا می شود.

عظمایی با بیان اینکه دولت در توزیع زیر قیمت میوه شب عید تعادل خوبی در بازار ایجاد می کند، عنوان کرد: در صورت عدم اجرای این طرح بی شک شهروندان فشار زیادی را متحمل می شوند.

