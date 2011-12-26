  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

در گفتگو با مهر مطرح شد:

امیدواریم قاسمپور بماند/ فقط محمدی و مهدوی کیا از داماش جدا می‌شوند

امیدواریم قاسمپور بماند/ فقط محمدی و مهدوی کیا از داماش جدا می‌شوند

مدیر روابط عمومی باشگاه داماش گیلان با طرح این پرسش که "چرا همه تیم‌ها فقط بازیکنان ما را می‌خواهند؟"، گفت: امیدواریم در نشست امروز بین عابدینی و قاسمپور، شرایط برای ادامه همکاری این مربی با تیم داماش فراهم شود.

علی احمدی سراوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت این تیم ضمن بیان مطلب فوق افزود: همانطور که آقای عابدینی هم تاکید کرده است، به غیر از مهدی مهدوی‌کیا و محمد محمدی هیچ بازیکن دیگری از تیم داماش جدا نخواهد شد زیرا همه بازیکنان با باشگاه ما قرارداد دارند.

وی با طرح این پرسش که "چرا همه تیم‌ها فقط بازیکنان ما را می‌خواهند؟"، تاکید کرد: البته برای حضور محمدی در پرسپولیس، این باشگاه باید مبلغ درخواستی ما را پرداخت کند، ضمن اینکه باید پرسپولیسی‌ها برای جذب مهدوی‌کیا درخواست و نامه رسمی برای باشگاه داماش ارسال کنند.

مدیر روابط عمومی باشگاه داماش گیلان خاطرنشان کرد: تیم داماش در تعطیلات نیم فصل اردویی ندارد و از روز شنبه مراحل آماده سازی تیم زیر نظر ناظمی و خداداد مربیان تیم پیگیری شده است.

احمدی سراوانی در پایان در مورد وضعیت ادامه همکاری ابراهیم قاسمپور با تیم فوتبال داماش گفت: امروز قرار است نشستی بین عابدینی و قاسمپور برگزار شود و امیدواریم شرایط لازم برای ادامه همکاری قاسمپور با تیم داماش فراهم شود، ضمن اینکه آقای عابدینی هم در این مدت از کادرفنی حمایت کردند که این مسئله امیدهای ما را برای تداوم همکاری بیشتر کرده است.

کد مطلب 1493582

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها