علی احمدی سراوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت این تیم ضمن بیان مطلب فوق افزود: همانطور که آقای عابدینی هم تاکید کرده است، به غیر از مهدی مهدوی‌کیا و محمد محمدی هیچ بازیکن دیگری از تیم داماش جدا نخواهد شد زیرا همه بازیکنان با باشگاه ما قرارداد دارند.

وی با طرح این پرسش که "چرا همه تیم‌ها فقط بازیکنان ما را می‌خواهند؟"، تاکید کرد: البته برای حضور محمدی در پرسپولیس، این باشگاه باید مبلغ درخواستی ما را پرداخت کند، ضمن اینکه باید پرسپولیسی‌ها برای جذب مهدوی‌کیا درخواست و نامه رسمی برای باشگاه داماش ارسال کنند.

مدیر روابط عمومی باشگاه داماش گیلان خاطرنشان کرد: تیم داماش در تعطیلات نیم فصل اردویی ندارد و از روز شنبه مراحل آماده سازی تیم زیر نظر ناظمی و خداداد مربیان تیم پیگیری شده است.

احمدی سراوانی در پایان در مورد وضعیت ادامه همکاری ابراهیم قاسمپور با تیم فوتبال داماش گفت: امروز قرار است نشستی بین عابدینی و قاسمپور برگزار شود و امیدواریم شرایط لازم برای ادامه همکاری قاسمپور با تیم داماش فراهم شود، ضمن اینکه آقای عابدینی هم در این مدت از کادرفنی حمایت کردند که این مسئله امیدهای ما را برای تداوم همکاری بیشتر کرده است.