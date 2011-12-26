گفتگوهای دینی تشریفاتی نباشند/ بازخوانی نامه امام(ره) به پاپ

حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در گفتگو با مهر، درباره وجوه مشترک ادیان ابراهیمی گفت: مسیحیان از ابتدا پیامبراسلام(ص) را قبول نداشتند و تحمل نکردند و تاریخ مصیبت باری را به مسلمانها تحمیل کردند مانند جنگهای صلیبی، تا 1965 که شورای دوم پاپی تشکیل و بیانیه عذرخواهی از مسلمانان را صادر کردند و گفتند مسلمان هایی که خدای واحد را می پرستند و حضرت عیسی مسیح (ع) را کلمه خداوند و حضرت مریم(س) را عذرا می دانند و نماز می خوانند و روزه می گیرند شایسته این جنایتی که ما بر سرشان آوردیم نبودند.

نواب با اشاره به اینکه خداوند در ابتدای سوره بقره و در آیات دیگر اعتقاد به انبیای الهی پیش از پیامبر اسلام(ص) را جزو موارد ایمان بر می شمرد، تصریح کرد: در آیات دیگر هم تصریح شده که فرقی میان پیامبران الهی نیست، ما انبیای الهی را در امتداد یک خط و در یک راستا می دانیم.

وی با بیان اینکه کلمه "انبیای الهی" چقدر در سخنان و پیام های امام(ره) آمده است، گفت: پیامبران دارای وجوه مشترکی هستند و با هم اختلاف ندارند، دین خود دارای یک گوهر دعوت به خداوند است اما وقتی پیروان ادیان با هم روبرو می شوند اختلاف ها آغاز می شود.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در بیان ویژگیهای مشترک ادیان گفت: ایمان به خدا، ایمان به آخرت، ایمان به ارزش های متعالی انسانها، فضیلت، حقیقت و پاکی جزو ویِژگیهای مشترک انبیا است. صلح، اخلاق و عدالت خانواده و محیط زیست هم از دیگر سفارشات و تأکیدات ادیان آسمانی است.

وی با بیان اینکه بیشتر نقاط برجسته اخلاق در ادیان با هم مشترک است، افزود: قبیح بودن ظلم، ممدوح بودن عدالت، کمک به زیردست، کمک به همنوع، احترام به والدین، رعایت حق بزرگترها و رعایت حق کوچکترها از این جمله است.

نواب در ادامه با بیان اینکه اروپای معاصر دیگر متدین نیست که بتوان به آن اروپای مسیحی گفت بلکه اروپای معاصر اروپای سکولار است، یادآور شد: گفتگوی بین ادیان هم باید گفتگوی عالمانه و دقیق باشد نه ضیافتها و نشستهای تشریفاتی، گفتگو نیازمند یک کار زیربنایی مستمر و آکادمیک است که ما در دانشگاه ادیان و مذاهب آنرا شروع کردیم.

وی یادآور شد: حضرت امام (ره) در نامه هایی که به پاپ نوشتند همواره به ایشان تذکر داده و از ایشان خواستند که از حق مظلومان و مستضعفان حمایت کند، اکنون لازم است که این نامه بازخوانی و زمینه گفتگوها بیشتر فراهم شود تا زمینه برای صلح جهانی و از بین رفتن مشکلات و مسائل جهانی بیشتر فراهم شود.