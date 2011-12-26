برگزیدگان جشنواره فرهنگی و هنری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش کارمندی 120 اثر و در بخش دانشجویی 200 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

در بخش کارمندی 120 اثر و در بخش دانشجویی 200 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و از تعداد 200 اثر دانشجویی 100 اثر به دبیرخانه سومین جشنواره فرهنگی هنری دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ارسال شد که از این تعداد 3 اثر در سطح کشور برگزیده شد.

هیئت داوران جشنواره در مقطع استانی از این تعداد در بخش کارمندی 25 نفر و در بخش دانشجویی 21 نفر را شایسته دریافت مقام دانستند که به همه افراد ذیل از طرف معاونت دانشجویی فرهنگی جوائز و لوح تقدیری اهدا شد.

بر اساس این گزارش، جشنواره فرهنگی هنری دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی در دو بخش کارمندی و دانشجویی از آبانماه سال 89 لغایت خرداد سال 1390 برگزار شد.