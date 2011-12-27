سانسور آخرین تحقیق درباره آنفلوآنزای پرندگان/ واکنش جامعه علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، دو تیم علمی به سرپرستی "ران فوشیه" از مرکز پزشکی اراسموس در رتردام هلند و "یوشیهیرو کاوائوکا" از دانشگاه ویسکونسین در مدیسون آمریکا در ماه نوامبر اعلام کردند که موفق شده اند با ایجاد جهشهایی در ویروس H5N1 عامل بیماری آنفلوآنزای پرندگان، نوعی سوپر ویروس را ایجاد کنند که به راحتی می تواند از انسانی به انسان دیگر منتقل شود.

درحال حاضر آنفلوآنزای ویروس H5N1 به راحتی از انسان به انسان منتقل نمی شود و در جریان اپیدمی دهه 90 تنها 570 مورد تائید شده مبتلا به این آنفلوآنزا در 15 کشور ثبت شدند که از این تعداد 335 مورد جان باختند.

درحالی که به گفته این دانشمندان، اگر این 5 جهش ایجاد شود برپایه یک فرضیه بسیار خطرناک، نسخه جدید ویروس آنفلوآنزای پرندگان قادر خواهد بود نیمی از جمعیت جهان را نابود کند.

این محققان با آزمایش نسل دهم نسخه جهش یافته ویروس H5N1 بر روی موش خرماها نشان دادند که 50 درصد از مدلهای آزمایشگاهی که در تماس با این ویروس قرار گرفتند به آن آلوده شدند.

دو مجله علمی "ساینس" و "نیچر" قرار است جزئیات این تحقیقات را منتشر کنند. این درحالی است که در روزهای اخیر انتشار قریب الوقوع جزئیات این تحقیقات مناقشاتی را در جامعه علمی برانگیخته است.

از آنجا که سیستم ایمنی موش خرما به طرز قابل توجهی شبیه به سیستم ایمنی انسان است، بنابراین تاثیری که این نمونه جهش یافته ویروس آنفلوآنزای پرندگان بر روی این مدلهای آزمایشگاهی گذاشته است می تواند جمعیتهای انسانی را هم تهدید کند.

در این راستا، مقامات فدرال آمریکا از این دو مجله معتبر علمی خواستند که جزئیات زیادی درباره این سوپر ویروس آنفوآنزای پرندگان منتشر نکنند.

درحقیقت، واشنگتن از این مسئله واهمه دارد که سودجویان بتوانند از این اطلاعات برای ساخت سلاحهای باکتریولوژیکی استفاده کنند.

به ویژه مقامات فدرال آمریکا خواهان سانسور بخشهایی شدند که این دو تیم تحقیقاتی در آنها توضیح می دهند چگونه موفق شده اند جهشهایی از ویروس H5N1 را به دست آورند.

واکنش نیچر به سانسور مقاله

این رفتار بی سابقه از سوی مقامات آمریکایی در محافل علمی یک وضعیت دشوار را به وجود آورده است. به گفته "بروس آلبرتس"، مدیر مجله "ساینس، از یک سو برای انتشار این مقالات به امنیت بالایی نیاز است و از سوی دیگر باید سایر دانشمندان را از این کشف آگاه کرد.

مسئولان "نیچر" نیز در موقعیت مشابهی قرار دارند به طوریکه مدیر این مجله معتبر علمی درخواست سانسور اطلاعات را نپذیرفت اما قول داد که راه حل قابل قبولی را برای انتشار این نتایج پیدا کند.



به گفته مقامات نیچر، بخشهای "خطرآفرین" احتمالاً حذف خواهند شد اما در عوض، دولت آمریکا به روشی دقیق و ثبت شده باید تضمین کند که خبرهای مرتبط با این بخشها به دنیای علمی ارائه می شوند و گروهی از کارشناسان بی طرف باید شفافیت این اخبار را تائید کنند.

واکنش مولف تحقیق به درخواست دولت آمریکا

از زمانی که مرکز پزشکی اراسموس رتردام و دانشگاه ویسکونسین خبر تحقیقات خود را اعلام کردند "کمیته مشاور ملی علوم برای امنیت زیستی"، (اداره فدرال فعال در بخش امنیت زیستی در آمریکا) در خصوص انتشار نتایج آن هشدار داد. این دو تیم تحقیقاتی بر روی پروژه های مستقلی درباره آنفلوآنزای پرندگان کار می کنند.



پس از اعلام این هشدارها، "ران فوشیه" مولف تحقیق هلندی گفت: "بازتولید این سوپر ویروس چندان آسان نیست. برای این کار به ساختارهای پیچیده و مفاهیم شناختی بالایی نیاز است."

هرچند به اعتقاد این دانشمند، در ترسها و هشدارهای مربوط به این تحقیقات اغراق شده است، باوجود این مرکز اراسموس اظهار داشت: "خود را با درخواست دولت آمریکا وفق می دهیم."

این حذف به معنی سانسور نیست

آنتونی فائوچی، رئیس موسسه ملی آلرژی و بیماریهای عفونی آمریکا در این خصوص توضیح داد: "این اطلاعات ظاهراً برای بهداشت عمومی سودمند هستند اما از این پتانسیل برخوردارند که گروهی از مردم از آنها برای اهداف شریرانه بهره برداری کنند. نمی توان گفت که درخواست دولت آمریکا نوعی سانسور است چون اگر شما دانشمند باشید و نیاز داشته باشید که درباره این تحقیق بدانید، قطعاً خواهید توانست این اطلاعات را به دست آورید."

واکنش مدیر مجله ساینس



"بروس آلبرتز"، مدیر مجله ساینس در مصاحبه ای که در تازه ترین شماره این مجله معتبر علمی منتشر شده است به درخواست کمیته امنیت زیستی آمریکا پاسخ داد.

وی تائید کرد که در پایان ماه آگوست مقاله ای که در آن "ران فوشیه" از مرکز پزشکی اراسموس هلند درخصوص سوپر ویروس به دست آمده در آزمایشگاه از طریق اصلاح ژنتیکی ویروس آنفلوآنزای پرندگان H5N1 شرح می دهد را دریافت کرده است.



مدیر ساینس توضیح داد: "از آنزمان ما با یک جدیت بالا این مقاله را مورد بررسی قرار دادیم و می خواهیم به روشی بسیار جدی با مقامات دولت فدرال همکاری کنیم."



باوجود این، آلبرتز خاطر نشان کرد که در فراسوی دلایل هراسی که محتوای مقاله مربوط با سوپر ویروس ایجاد می کند آگاهی درباره آن می تواند برای سرعت بخشیدن به توسعه درمانهای جدیدی که بتوانند با این شکل کشنده آنفلوآنزا مبارزه کنند بسیار اساسی باشد.

مدیر ساینس افزود: "تحریریه مجله از جمله شخص من، زمان بسیاری را برای تصمیم گیری برای یافتن بهترین راه اختصاص دادیم. این مسئله غامضی است. چراکه شناخت درباره این مقاله می تواند برای تمام کسانی که در بخش سلامت کار می کند مفید و بسیار مهم باشد."

به گفته آلبرتز، بهترین راه حل همکاری نزدیک میان ساینس و کمیته امنیت زیستی است تا بتوان ارائه یک مکانیزم ارتباطاتی شفاف را تضمین کرد.