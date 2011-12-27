سانسور آخرین تحقیق درباره آنفلوآنزای پرندگان/ واکنش جامعه علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، دو تیم علمی به سرپرستی "ران فوشیه" از مرکز پزشکی اراسموس در رتردام هلند و "یوشیهیرو کاوائوکا" از دانشگاه ویسکونسین در مدیسون آمریکا در ماه نوامبر اعلام کردند که موفق شده اند با ایجاد جهشهایی در ویروس H5N1 عامل بیماری آنفلوآنزای پرندگان، نوعی سوپر ویروس را ایجاد کنند که به راحتی می تواند از انسانی به انسان دیگر منتقل شود.
درحال حاضر آنفلوآنزای ویروس H5N1 به راحتی از انسان به انسان منتقل نمی شود و در جریان اپیدمی دهه 90 تنها 570 مورد تائید شده مبتلا به این آنفلوآنزا در 15 کشور ثبت شدند که از این تعداد 335 مورد جان باختند.
درحالی که به گفته این دانشمندان، اگر این 5 جهش ایجاد شود برپایه یک فرضیه بسیار خطرناک، نسخه جدید ویروس آنفلوآنزای پرندگان قادر خواهد بود نیمی از جمعیت جهان را نابود کند.
این محققان با آزمایش نسل دهم نسخه جهش یافته ویروس H5N1 بر روی موش خرماها نشان دادند که 50 درصد از مدلهای آزمایشگاهی که در تماس با این ویروس قرار گرفتند به آن آلوده شدند.
دو مجله علمی "ساینس" و "نیچر" قرار است جزئیات این تحقیقات را منتشر کنند. این درحالی است که در روزهای اخیر انتشار قریب الوقوع جزئیات این تحقیقات مناقشاتی را در جامعه علمی برانگیخته است.
از آنجا که سیستم ایمنی موش خرما به طرز قابل توجهی شبیه به سیستم ایمنی انسان است، بنابراین تاثیری که این نمونه جهش یافته ویروس آنفلوآنزای پرندگان بر روی این مدلهای آزمایشگاهی گذاشته است می تواند جمعیتهای انسانی را هم تهدید کند.
در این راستا، مقامات فدرال آمریکا از این دو مجله معتبر علمی خواستند که جزئیات زیادی درباره این سوپر ویروس آنفوآنزای پرندگان منتشر نکنند.
درحقیقت، واشنگتن از این مسئله واهمه دارد که سودجویان بتوانند از این اطلاعات برای ساخت سلاحهای باکتریولوژیکی استفاده کنند.
به ویژه مقامات فدرال آمریکا خواهان سانسور بخشهایی شدند که این دو تیم تحقیقاتی در آنها توضیح می دهند چگونه موفق شده اند جهشهایی از ویروس H5N1 را به دست آورند.
به گفته مقامات نیچر، بخشهای "خطرآفرین" احتمالاً حذف خواهند شد اما در عوض، دولت آمریکا به روشی دقیق و ثبت شده باید تضمین کند که خبرهای مرتبط با این بخشها به دنیای علمی ارائه می شوند و گروهی از کارشناسان بی طرف باید شفافیت این اخبار را تائید کنند.
پس از اعلام این هشدارها، "ران فوشیه" مولف تحقیق هلندی گفت: "بازتولید این سوپر ویروس چندان آسان نیست. برای این کار به ساختارهای پیچیده و مفاهیم شناختی بالایی نیاز است."
"بروس آلبرتز"، مدیر مجله ساینس در مصاحبه ای که در تازه ترین شماره این مجله معتبر علمی منتشر شده است به درخواست کمیته امنیت زیستی آمریکا پاسخ داد.
مدیر ساینس توضیح داد: "از آنزمان ما با یک جدیت بالا این مقاله را مورد بررسی قرار دادیم و می خواهیم به روشی بسیار جدی با مقامات دولت فدرال همکاری کنیم."
باوجود این، آلبرتز خاطر نشان کرد که در فراسوی دلایل هراسی که محتوای مقاله مربوط با سوپر ویروس ایجاد می کند آگاهی درباره آن می تواند برای سرعت بخشیدن به توسعه درمانهای جدیدی که بتوانند با این شکل کشنده آنفلوآنزا مبارزه کنند بسیار اساسی باشد.
