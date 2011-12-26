  1. استانها
  2. تهران
۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

نوروزی در گفتگو با مهر:

حماسه 9 دی دفاع از اصل اسلام و انقلاب بود/حول محور ولایت فقیه گام برداریم

حماسه 9 دی دفاع از اصل اسلام و انقلاب بود/حول محور ولایت فقیه گام برداریم

رباط کریم- خبرگزاری مهر: نمایند مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی، خلق حماسه ماندگار 9 دی را دفاع از اصل اسلام، ولایت فقیه و نظام و انقلاب اسلامی عنوان کرد و بر گام برداشتن حول محور ولایت فقیه تاکید کرد.

حجت الاسلام حسن نوروزی در تشریح دلایل به وجود آمدن حماسه ماندگار 9 دی اظهار داشت: به دنبال القائات شبهه در آرای مردم بعد از انتخابات سال 88 ریاست جمهوری دهم، عده ای اعلام کردند در آرا تقلب شده و به دنبال آن بلافاصله افرادی احساساتی را وارد خیابان ها کردند.

وی افزود: این افراد بواسطه ارتباطاتی که با سران  و سفارتخانه هایی مانند آلمان، انگلستان و ... داشتند، درگیری و اغتشاشات را ادامه دادند و پایتخت به آشوب کشیده و با آتش زدن سطل های زباله، خودروها و اماکن دولتی و اعمال غیرعقلانی دیگر، امنیت و آسایش مردم را سلب کردند.

نماینده رباط کریم در مجلس خاطرنشان کرد: برخی افراد احساسی  شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه سردادند و به خیمه های عزای امام حسین حمله کردند، برخی مساجد را به آتش کشیدند و با وضع بد ظاهری و بدون حجاب به خیابان ها آمده و در روز عاشورا بی حرمتی های بزرگی انجام دادند.

نوروزی گفت: نتیجه این حرکت ها و بی حرمتی ها باعث شد که مردم و امت اسلامی حضور واقعی خود را نشان دادند و برای دفاع از اصل اسلام، امام حسین علیه السلام، اصل ولایت فقیه و انقلاب به میدان آمدند.

مجریان انتخابات مراقب هرگونه شائبه و سیاسی کاری باشند

نوروزی با اشاره به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و با تاکید بر حفظ انسجام و همبستگی مردم در این مرحله حساس گفت: مجریان انتخابات باید مراقب باشند تا از بروز هر نوع شائبه ، شک و تردید و سیاسی کاری جلوگیری شود .

نماینده رباط کریم در مجلس خطاب به نامزدهای انتخابات مجلس نهم تاکید کرد: ضروری است نامزدها نیز به دور از حساسیت به تبلیغات بپردازند چرا که بخش عظیمی از غوغاها در سال 88 از سوی نامزدها بود .

وی بر حفظ نظام  وانقلاب و یادمان ایامی مانند 9 دی تاکید و خاطرنشان کرد: تمامی اقشار باید گوش به فرمان رهبر انقلاب اسلامی حول مرکزیت ولایت فقیه گام بردارند.

نوروزی با تاکید بر توجه به اصل ولایت فقیه ادامه داد: استکبار جهانی با دندان های تیز خود چشم طمع به انقلاب دوخته  و برای ضربه زدن به آن تلاش می کند و لازم است با بصیرت، این انقلاب را به سر منزل مقصود برسانیم.


 

کد مطلب 1493590

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها