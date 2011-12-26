حماسه 9 دی دفاع از اصل اسلام و انقلاب بود/حول محور ولایت فقیه گام برداریم

حجت الاسلام حسن نوروزی در تشریح دلایل به وجود آمدن حماسه ماندگار 9 دی اظهار داشت: به دنبال القائات شبهه در آرای مردم بعد از انتخابات سال 88 ریاست جمهوری دهم، عده ای اعلام کردند در آرا تقلب شده و به دنبال آن بلافاصله افرادی احساساتی را وارد خیابان ها کردند.

وی افزود: این افراد بواسطه ارتباطاتی که با سران و سفارتخانه هایی مانند آلمان، انگلستان و ... داشتند، درگیری و اغتشاشات را ادامه دادند و پایتخت به آشوب کشیده و با آتش زدن سطل های زباله، خودروها و اماکن دولتی و اعمال غیرعقلانی دیگر، امنیت و آسایش مردم را سلب کردند.

نماینده رباط کریم در مجلس خاطرنشان کرد: برخی افراد احساسی شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه سردادند و به خیمه های عزای امام حسین حمله کردند، برخی مساجد را به آتش کشیدند و با وضع بد ظاهری و بدون حجاب به خیابان ها آمده و در روز عاشورا بی حرمتی های بزرگی انجام دادند.

نوروزی گفت: نتیجه این حرکت ها و بی حرمتی ها باعث شد که مردم و امت اسلامی حضور واقعی خود را نشان دادند و برای دفاع از اصل اسلام، امام حسین علیه السلام، اصل ولایت فقیه و انقلاب به میدان آمدند.

مجریان انتخابات مراقب هرگونه شائبه و سیاسی کاری باشند

نوروزی با اشاره به نزدیک بودن انتخابات مجلس نهم و با تاکید بر حفظ انسجام و همبستگی مردم در این مرحله حساس گفت: مجریان انتخابات باید مراقب باشند تا از بروز هر نوع شائبه ، شک و تردید و سیاسی کاری جلوگیری شود .

نماینده رباط کریم در مجلس خطاب به نامزدهای انتخابات مجلس نهم تاکید کرد: ضروری است نامزدها نیز به دور از حساسیت به تبلیغات بپردازند چرا که بخش عظیمی از غوغاها در سال 88 از سوی نامزدها بود .

وی بر حفظ نظام وانقلاب و یادمان ایامی مانند 9 دی تاکید و خاطرنشان کرد: تمامی اقشار باید گوش به فرمان رهبر انقلاب اسلامی حول مرکزیت ولایت فقیه گام بردارند.

نوروزی با تاکید بر توجه به اصل ولایت فقیه ادامه داد: استکبار جهانی با دندان های تیز خود چشم طمع به انقلاب دوخته و برای ضربه زدن به آن تلاش می کند و لازم است با بصیرت، این انقلاب را به سر منزل مقصود برسانیم.



