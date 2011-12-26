تمامی ایرانیان بالای 15 سال صاحب کارت هوشمند ملی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم طریقت افزود: کارت هوشمند ملی یکی از مهمترین پیش نیازهای مدیریت هویت دیجیتال است که همزمان با برنامه دولت الکترونیک باید به صورت وسیع و فراگیر دنبال شود.

وی ادامه داد: در این طرح به هر شهروند ایرانی یک کارت هوشمند ملی داده می‌شود که به عنوان مرجع تشخیص و تصدیق هویت افراد در فضای دیجیتال و خدمات مربوط قرار می‌گیرد.

طریقت گفت: برای اجرای این طرح مراحل مختلف مطالعات و پژوهشهای مدیریتی و فنی لازم صورت گرفته و با شرکت‌های ارائه دهنده سامانه در حوزه‌های مختلف مذاکره انجام شده است.

وی تصریح کرد: این طرح منحصر به فرد بوده و لذا در حوزه فناوری اطلاعات از حیث فراگیر بودن و ملی بودن بسیار حائز اهمیت است و بدین لحاظ ریاست سازمان مجری طرح هم می‌باشد و ویژگی خاص آن نیز حاکمیتی بودن ماهیت آن است.

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی با اشاره به نقش سازمان ثبت احوال در اجرای این طرح به عنوان مجری پروژه تاکید کرد این سازمان از سالها پیش موضوع هوشمند کردن کارت ملی کنونی را بررسی کرده و در این راستا پژوهشهای گسترده‌ای انجام داده که در نهایت منتج به اجرای طرح پایلوت در استان قم شده است.

طریقت خاطر نشان کرد: کاربرد این کارتها به دو دسته تقسیم می‌شود، دسته اول کاربردهای هویتی که می‌توان به شناسایی، تصدیق هویت، امضای دیجیتال و انتخابات الکترونیکی اشاره کرد و دسته دوم کاربردهای شهروند الکترونیکی که شامل سلامت الکترونیک با محوریت وزارت بهداشت، یارانه الکترونیکی با محوریت وزارت رفاه و کاربرد بانکی با محوریت بانک مرکزی خواهد بود.

طریقت با تاکید بر اینکه تا پایان برنامه پنجم تمامی ایرانیان بالای 15 سال دارای کارت هوشمند ملی خواهند شد که در ذات خود یک کارت چند منظوره برای امور مختلف خواهد بود، اظهار کرد: با اجرای این طرح به مرور کارت‌های شناسایی ملی کنونی جمع آوری شده و کارت‌های هوشمند جایگزین آنها خواهند شد.

وی اشاره کرد: تراشه نصب شده روی این کارت دارای 75 کیلو بایت حافظه خواهد بود.

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی افزایش امنیت فیزیکی، بیومتریک، تراشه و زیرساخت و حداقل کردن امکان جعل هویت را از جمله اهداف این طرح مهم عنوان کرد.

طریقت اظهار کرد: به دنبال اجرای مرحله پیش پایلوت برای یک جامعه 10هزار نفری در استان قم، از نیمه اول سال 1391 فاز اول اجرای طرح در استان قم آغاز و پس از ارزیابیهای فنی و اجرایی به تدریج در کل کشور پیاده سازی و تا پایان برنامه پنجم به آحاد مردم کارت ملی هوشمند تقدیم خواهد شد.