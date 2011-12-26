چهار نفر در حوزه انتخابیه کرج تا پایان وقت اداری روز دوم ثبت نام کردند/ ثبت نام متعادل است

محمد هادی اسلاملو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام ثبت نام چهار کاندیدا مرد در ستاد انتخاباتی شهرستان کرج تا پایان وقت اداری دومین روز ثبت نام از کاندیداها گفت: با توجه به اعلام شرایط لازم برای ثبت نام از طرف وزارت کشور و ارائه مدرک فوق لیسانس از طرف کاندیدا، فیلتر شرایط، برای کاندیدا تنگ تر و به تبع تعداد واجدین شرایط وثبت نام کنندگان در کل کشور کمتر خواهد شد.

وی افزود: سخت تر شدن شرایط لازم برای ثبت نام بی شک پتانسیل و توانمندی افراد مراجعه کننده برای ثبت نام را بالا برده و در کنار توجه به کمیت و حضور حداکثری چه برای کاندیدائی و چه حضور مردم برای انتخاب نماینده، در این دوره توجه و اهمیت بیشتر به قابلیت ها و ظرفیت های علمی افراد لحاظ شده است.

وی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، معیار و میزان مردم بوده و تلاش همه مسئولان و مدیران اجرائی امر انتخابات بر اینست که بهترین ها کاندید شده و بهترین گزینش صورت گیرد، تا بهترینهای علمی و عملی برای خدمت گزاری به مردم به خانه ملت راه یابند.

اسلاملو در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به پیش بینی ها مبنی بر حضور بیش از 100 نفر کاندید در شهرستان کرج، آمار ثبت نام در شهرستان در دوروز اول کم نبوده گفت: با توجه به مطالب ذکر شده در خصوص شرایط تحصیلی، کم بودن ثبت نام کننده در شهرستان کرج و یا کل کشور منطقی است اما با این وجود، در مقایسه آماری دو روز اول ثبت نام با شهر تهران و دیگر شهرها، ثبت نام در شهرستان کرج کاملا متعادل بوده و طبق پیش بینی ها و روال همه دوره ها حجم زیادی از ثبت نام را در روزهای پایانی خواهیم داشت.

هیچ چهره سیاسی تا کنون ثبت نام نکرده است

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی شهرستان کرج، در خصوص ثبت نام چهره های سیاسی و شناخته شده و یا نمایندگان فعلی مجلس گفت: تا کنون هیچ چهره سیاسی و یا نماینده فعلی در ستاد انتخاباتی کرج ثبت نام نکرده و احتمال حضور و ثبت نام چهره ها در روزهای پایانی بیشتر خواهد بود.

وی در رابطه با اعلام اسامی افراد ثبت نام کننده گفت: بنا به موارد و موازین قانونی، اعلام اسامی افراد ثبت نام کننده تا قبل از انجام تعیین صلاحیت و اعلام نتیجه آن، به منظور حفظ شأن و منزلت اجتماعی افراد ثبت نام کرده در خصوص تعیین صلاحیت یا عدم آن، منع قانونی دارد.