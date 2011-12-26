فاصله ایران با شاخص های توسعه یافتگی در حوزه کامپوزیت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود مهرداد شکریه افزود: مواد تولید شده کامپوزیتی دارای ویژگی های خاصی چون مقاومت در برابر خوردگی و خستگی هستند و در حوزه هایی چون دریا، هوافضا، نفت و گاز، ساختمان و خودرو کاربرد دارند.

رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت کامپوزیت با بیان اینکه سالانه در دنیا 12 میلیون تن کامپوزیت برای استفاده در حوزه های مختلف تولید می شود، خاطرنشان کرد: یکی از شاخص های توسعه یافتگی میزان تولید کامپوزیت به ازای هر فرد است که این میزان به طور متوسط 3 کیلوگرم به ازای هر فرد است.

وی با اشاره به میزان تولید کشور یادآور شد: در سال 75 میزان تولید ایران در حوزه کامپوزیت 200 گرم به ازای هر شهروند بود که این میزان در سال 89 به 1200 گرم به ازای هر فرد رسید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران در زمینه تولید کامپوزیت هم تراز کشورهای مالزی و ترکیه است، اضافه کرد: در این زمینه لازم است تا ایران برای رسیدن به استانداردهای جهانی و شاخص توسعه یافتگی برنامه ریزی های جدی را به عمل آورد تا میزان تولید آن به 3 کیلوگرم به ازای هر فرد برسد.

شکریه همچنین به اقدامات کانون دانش و صنعت کامپوزیت برای رسیدن به شاخص های توسعه یافتگی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این کانون علاوه بر ارزیابی طرح ها برای اخذ حمایت های مالی و تسهیلات مورد نیاز اقدام به تدوین نقشه راهبردی توسعه علم و فناوری در حوزه کامپوزیت کرده است که در این اجلاس طی مراسمی رونمایی خواهد شد.