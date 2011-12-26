همایش بزرگ "بصیرت و میثاق با ولایت" در پرند برگزار می شود

امام جمعه پرند با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: این همایش با هدف بزرگداشت حماسه 9 دی که به تعبیر مقام معظم رهبری، انقلابی دیگر بود، برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام محمد خدیری، حضور یکپارچه مردم در دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی و همچنین حفظ و تجدید میثاق با آرمان های امام راحل، انقلاب و رهبری را از دیگر اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

وی درخصوص نقش و تاثیر برگزاری این گونه همایش ها گفت: برگزاری این گونه همایش ها نه تنها یادآوری یک اصل است، بلکه تذکر و یادآوری به آنچه اتفاق افتاده بوده و اذهان را به آن نقطه می برد که مردم عزیز ایران اسلامی، خاطره شیرین این حماسه را فراموش نکنند.

امام جمعه پرند با بیان اینکه برگزاری چنین همایش هایی نقش بسزایی در نهادینه کردن این روز و ثبت در تاریخ و تقویم انقلاب دارد، افزود: این امر باعث می شود که آیندگان پیام 9 دی را بشنوند وپیروی از ولایت فقیه را سرلوحه امور قرار دهند.

خدیری، برگزاری مسابقه سراسری حماسه 9 دی و فتنه سال 88 در سطح شهر بخصوص در مدارس پرند را از عناوین مهم این برنامه ذکر کرد.

وی یادآور شد: این همایش روز پنج شنبه 8 دی همزمان با نماز مغرب و عشاء در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام( مصلای نماز جمعه) برگزار خواهد شد.

امام جمعه پرند با دعوت از مردم، جهت حضور گسترده در این مراسم، همچنین از نمازگزاران خواست تا روز نهم دی ماه با حضور پرشور خود در مراسم نماز جمعه، بار دیگر با آرمانهای انقلاب تجدید میثاق کنند.