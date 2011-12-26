وظیفه پلیس تاثیرگذاری و سیاستگذاری بر افکار عمومی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا امیری روز دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: تاثیر گذاری و سیاستگذاری در افکار عمومی وظیفه پلیس نیست و می خواهیم افکار عمومی را بهتر بشناسیم.

وی با اعلام اینکه امنیت پایه های مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد افزود: افکار عمومی یکی از ارکان اصلی امنیت است که به همین منظور مرکز افکار سنجی را نیز راه اندازی کردیم. براساس تحقیقات انجام شده افکار عمومی مبنای بسیاری از رفتارهای جمعی است.

جانشین معاون اجتماعی نیروی انتظامی با بیان اینکه نرخ وقوع جرایم در کشور کاهش یافته است، گقت: میزان بزهکاری و انحراف افراد در جامعه و توسط افکار عمومی مشخص می شود اما خوشبختانه سطح جرایم در کشور کاهش یافته است چرا که جامعه علیه فرد مجرم فشارهایی را تولید می کند که همین امر می تواند در کاهش جرم موثر باشد.

امیری، شناخت حساسیتهای جامعه را فرصت خوبی برای پلیس دانست و عنوان کرد: بخش عظیمی از تفاوتها توسط افکار عمومی تشکیل می شود. اگر بین انتظار از پلیس و عملکرد آن شکاف ایجاد شود افکار عمومی پلیس را نمی پذیرد.

وی از برگزاری نخستین همایش ملی افکار عمومی و امنیت اجتماعی در روز یازدهم دی ماه جاری خبر داد و گفت: در این همایش که با حضور اساتید، نخبگان و صاحبنظران برگزار می شود به دنبال وارد کردن شناخت افکار عمومی در ادبیات نیروی انتظامی هستیم.

جانشین معاون اجتماعی نیروی انتظامی در مورد محورهای این همایش اظهار داشت: عوامل موثر در شکل گیری افکار عمومی نسبت به نظم و امنیت اجتماعی، همراه سازی افکار عمومی در حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و افکار عمومی، نحوه شکل گیری تصویر پلیس در افکار عمومی، اعتماد متقابل پلیس و افکار عمومی، پلیس ایده آل در افکار عمومی و عوامل موثر بر افکار عمومی از محورهای برگزاری این همایش است.

امیری، تولید و توسعه مبانی نظری پیرامون افکار عمومی و امنیت اجتماعی و جلب مشارکت علمی نخبگان جامعه به منظور برجسته سازی اهمیت افکار عمومی در امنیت اجتماعی را دو هدف اساسی برگزاری این همایش ملی اعلام کرد.

وی در پایان گفت: همایش افکار عمومی و امنیت اجتماعی با همکاری وزارت کشور، صداو سیما، دانشگاه ملی دفاع، وزارت ارشاد، دانشگاه امام حسین(ع)، امام صادق(ع)، دانشگاه سوره، معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و بسیج برگزار می شود.