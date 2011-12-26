در گفتگو با مهر اعلام شد: نقش فناوری اطلاعات در رفع بیکاری/ ایجاد شغل به ازای هر 15میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، سالانه بیش از 75 هزار تجارت در جهان توسط صنعت فناوری اطلاعات ایجاد ‌می‌شود و با این وجود بدون شک این صنعت می تواند برای کشورهایی که دچار عقب ماندگی در توسعه هستند راهگشایی مناسب باشد تا با حرکت به سمت ایجاد ساختار فناوری اطلاعات به توسعه دست یابند.

در حال حاضر بیکاری به معنای فقدان و یا نقصان فرصتهای شغلی کافی و مناسب برای جمعیت جویای کار و عدم توازن بین عرضه و تقاضای نیروی کار یکی از معضلات اساسی کشور ما به شمار می آید که کارشناسان معتقدند استفاده از فناوری اطلاعات و توسعه این صنعت می تواند در ایجاد فرصتهای شغلی جدید بسیار موثر واقع شود.



معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که با توسعه صنعت فناوری اطلاعات مشکل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی با سرمایه گذاری های مشخص و محدود برطرف می شود.



علی حکیم جوادی با بیان اینکه صنعت فناوری اطلاعات جایگاه ویژه ای در میان صنایع دارد و محور کلیدی برای آن محسوب می شود، گفت: در نقشه علمی کشور در میان شش اولویت نخست فناوری، صنعت فناوری اطلاعات در کنار فناوری بیو و نانو قرار گرفته است.



وی گام اول برای توسعه فناوری اطلاعات در کشور را ایجاد زیرساختی به عنوان شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد که با سرمایه گذاری اولیه دولت و بخش عمومی مانند مخابرات انجام می شود و ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزاری جشنواره ها و نمایشگاهها را در مسیر رونق صنعت و بازار فناوری اطلاعات و فرهنگ سازی این حوزه بسیار موثر دانسته، اما باید جشنواره ها نیز هدفمند بوده و سناریوی خاص و مشخصی را دنبال کند.



رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به برگزاری دومین جشنواره صنعت، بازرگانی و فناوری اطلاعات که 20 تا 22 دی ماه جاری در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار می شود، گفت: وزارت ارتباطات به عنوان سیاستگذار، هدایتگر و نظارت کننده در این حوزه، حمایت های لازم را از برگزاری دومین جشنواره صنعت، بازرگانی و فناوری اطلاعات خواهد داشت.



به گزارش مهر، تحلیلگران براین باورند که بهره گیری از فناوری اطلاعات در کشور ما متضمن پیش نیازهایی همچون فرهنگسازی و آموزش است که در این راستا برگزاری جشنواره ها و سمینارهای تخصصی برای هدایت جامعه به سمت استفاده از ابزار فناوری اطلاعات می تواند در توسعه کشور بسیار موثر واقع شود.