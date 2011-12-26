هشدار اقتصاددانان آلمانی درباره تشدید بحران یورو

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "راینیشن پست" در گزارشی در این باره نوشت: موسسات تحقیقات اقتصادی مهم در آلمان هیچ دلیلی برای بهبود بحران بدهی ها و هشدار ندادن درباره وخامت اوضاع یورو نمی بینند.

"توماس اشترایب هار" رئیس موسسه اقتصادی (HWWI), در هامبورگ روز گذشته اخطار داد که بحران یورو هنوز تا مدتها قابل مهار کردن نمی باشد برعکس می تواند در آینده بیش از این شدت یابد.

"کریستوف اشمیدت" رئیس موسسه تحقیقاتی و اقتصادی (RWI) آلمان نیز خواهان عملی شدن هر چه سریعتر تصمیمات سران اروپایی در نشست اخیر بروکسل شده و در عین حال اظهار داشته است که ما نباید این استنباط را داشته باشیم که اقدامات و تصمیمات پیش بینی شده در نشست اخیر بروکسل شرایط اقتصادی را در طولانی مدت بهبود بخشد. اما می تواند به عنوان یک آرامش بخش برای شرایط بحرانی امروز باشد. اما مسائل حاد برخی از کشورهای اروپایی با چنین اقداماتی قابل حل نمی باشد.

وی در ادامه اظهار داشت که شورای کارشناسان و متخصصان اقتصادی با طرح تاسیس صندوق بدهی ابزاری را برای مهار بحران بدهی ها در کشورهای اروپایی پیشنهاد داده اند که البته توسط سیاستمداران اروپایی تا کنون به صورت جدی دنبال نشده است.

اشمیدت همچنین تصریح کرد که حکومت آلمان باید شرکای اروپایی خود را متقاعد کند تا آنها با سختگیریهای بی مورد خود تمام پروژه اروپایی را در معرض خطر قرار ندهند.

"اولریش بلوم" رئیس سابق موسسه اقتصادی (IWH) نیز از حکومت آلمان درخواست کرده است که یک روند واضح و آشکاری را برای مهار بحران بدهی ها در پیش گیرد و این انتقاد را وارد کرده است که در حال حاضر آلمان نمونه ای برای دیگر کشورهای اروپایی نمی باشد.

"اشترایب هار" نیز بر این عقیده است که سیاستمداران اروپایی گرفتار اختلاف و تضاد در اهداف اقتصادی شده اند و تلاشهای صرفه جویی فعلی برای مهار بدهی ها،کشورهای بحران زده اروپایی را دچار رکود اقتصادی کرده است. در پیش گرفتن استراتژیهای کارساز و قانع کننده که اعتماد دوباره را به عرصه سیاسی اروپا بازگرداند و بازارهای مالی را آرام کند ضروری می باشد.

