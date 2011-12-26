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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

مصطفوی:

تور پژوهشی آب منطقه ای در گلستان برگزار شد

تور پژوهشی آب منطقه ای در گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر مطالعات پایه و دبیر کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای گلستان از برگزاری تور پژوهشی با همکاری این شرکت در استان خبر داد.

سید محمد علی مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انجام تور پژوهشی بازدید از سد وشمگیر با  ثبت نام و حضور 50 دانشجو و پژوهشگر از سراسر استان از برنامه های این شرکت در هفته پژوهش بوده است.

وی اظهار داشت: این طرح با هدف اطلاع رسانی از توانمندی ها و برنامه های کاری مرتبط این شرکت برگزار شد.

وی تقدیر از پژوهشگران و ایده پردازان شرکت آب منطقه ای و تبادل موافقت نامه های مشترک کاری با دانشگاه جامع گلستان نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در هفته پژوهش بوده است.

مصطفوی گفت: همچنین نمایشگاه ارائه دستاوردهای کمیته تحقیقات آب منطقه ای در محل سالن ورزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.

وی اظهار داشت: ارائه دستاوردها و ایده های شرکت آب منطقه ای استان در نمایشگاه هفته پژوهش استان، تهیه و نصب بنر ها و نوشته های مربوطه، اجرای سیاست درهای باز و آمادگی ارائه حضوری از فعالیت های آزمایشگاه و آرشیو فنی این شرکت به مراجعان در غرفه این شرکت از اقدامات شرکت آب منطقه ای گلستان بود.

مصطفوی گفت: سیاست درهای باز یعنی آمادگی شرکت آب منطقه ای برای ارائه اطلاعات و نکات فنی به علاقمندان در خصوص امکانات فنی و توانمندی های آزمایشگاهی و آرشیو فنی این شرکت در طول هفته پژوهش پذیرای بازدیدکنندگان بوده است.

کد مطلب 1493603

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