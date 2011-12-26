قهرمان نیم فصل می شویم

آرش جابری در آستانه دیدار حساس فردای تیم ماشین سازی تبریز برابر تربیت یزد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این بازی آخرین دیدار ما در نیم فصل اول است و اگر به لطف خدا بتوانیم سه امتیاز آن را کسب کنیم، نیم فصل اول را با ایستادن در رده اول جدول و قهرمانی به پایان خواهیم رساند.

وی افزود: بازیکنان در طول هفته تمرینات منظم و با برنامه ای را پشت سر گذاشته اند و سرمربی و دیگر اعضای کادرفنی ضمن بازبینی فیلم بازیهای تیم تربیت و آنالیز آن، تدابیر خاصی برای دیدار با این حریف اتخاذ کرده اند.

جابری در خصوص تیم تربیت یزد، یادآور شد: تربیت یزد تیمی است که در بیرون از خانه خوب بازی می کند و یک حریف سرسخت است اما تیم ماشین سازی در این بازی به نتیجه ای غیر از برد فکر نمی کند و من امیدوارم با کمک خدا هر سه امتیاز را کسب کرده و در حضور هواداران خود قهرمان نیم فصل اول شویم.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با بیان اینکه بازی تیم ماشین سازی در ورزشگاه تختی (باغشمال) یادآور دوران طلایی این تیم در دهه گذشته است، تصریح کرد: با مساعدت دکتر بیگی استاندار ورزشدوست و دلسوز آذربایجان شرقی و همچنین حاج آقا ششگلانی رئیس هیئت فوتبال استان و تلاشهای آقای دبیری مدیرعامل باشگاه، مشکل بازی در استادیوم تختی تبریز حل شده و ماشین سازی در بازی با تربیت یزد و دیگر دیدارهای خانگی اش دوران طلایی دیگری در تاریخ پرافتخار قدیمی ترین تیم آذربایجان ثبت خواهد کرد.

وی ادامه داد: بازی در ورزشگاه باغشمال، این حس را به اعضای تیم ماشین سازی خواهد داد که یار دوازدهم و هواداران همیشه همراه این تیم، نزدیک تر از همیشه به تیم محبوب خود هستند.

جابری همچنین از برپایی اردوی آماده سازی این تیم در ترکیه در فاصله زمانی تعطیلات بین دو نیم فصل خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ای که در نظر گرفته شده است، قرار است اردویی یک هفته ای در کشور ترکیه و شهر آنتالیا داشته باشیم تا بازیکنان تیم بیش از پیش با یکدیگر هماهنگ شده و نیم فصل دوم را با قدرت بیشتری آغاز کنیم.

وی با اشاره به اینکه در صورت صلاحدید کادر فنی نفرات جدیدی جذب تیم ماشین سازی خواهد شد، خاطر نشان کرد: چنانچه کادر فنی تیم احساس کند که به نفرات جدید نیاز است، با هماهنگی مدیریت باشگاه اقدام به این کار خواهیم کرد اما آنچه در حال حاضر محرز شده، این است که کادر فنی نیازی به بازیکنان جدید احساس نمی کند و تاکنون جواب اعتماد به بازیکنان فعلی خود را گرفته است.

سرپرست ماشین سازان همچنین تصریح کرد: هم اکنون همدلی و رفاقت بسیار خوبی بر تیم حاکم بوده و همه اعضای تیم مصمم هستند که در بازی با تربیت یزد با تلاش غیرتمندانه خود یک بار دیگر دل هواداران را شاد کرده و نیم فصل اول را با قهرمانی به پایان برسانند.

از هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل اول رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور، تیم ماشین سازی تبریز از ساعت 14 روز سه شنبه ششم دی، در ورزشگاه تختی تبریز میزبان تیم تربیت یزد خواهد بود.

ماشین سازی با 24 امتیاز در صدر و تربیت یزد با 14 امتیاز در رده نهم جدول رده بندی گروه "ب" رقابتهای لیگ یک فوتبال کشور قرار دارد.