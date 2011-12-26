به گزارش خبرگزاری مهر، در این هفته فیلم که قرار است با حضور میرکریمی برگزار گردد فیلم های "یه حبه قند"، "خیلی دور خیلی نزدیک"، "به همین سادگی"، " کودک سرباز "و "زیر نور ماه " جهت نمایش در دو شهر لوبلیانا و ماریبور کشور اسلوانی انتخاب شده‌اند.

برگزاری این هفته فیلم در حالی برگزار می‌شود که شهر ماریبور اسلوانی به‌عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2012 انتخاب شده است.

عنوان پایتخت فرهنگی اروپا از سوی هیئتی متشکل از وزرای فرهنگ کشورهای اروپایی هر سال به یک یا دو شهر این قاره اعطا می‌شود. از سال 1985 تا 2012 تاکنون نزدیک به 40 شهر به شیوه سالیانه به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا انتخاب شده‌اند که از آن جمله می‌توان به آتن، فلورانس، آمستردام، برلین، پاریس، گلاسگو، دوبلین، مادرید، آنتورپ، لیسبون، لوکزامبورگ، کپنهاگ، تسالونیکی، استکهلم، وایمار، ریکیاویک، برگن، بروکسل، پراگ، کراکوف، سانتیاگو د کمپوستلا، بولونیا، روتردام، پورتو، بروژ، سالامانکا، گراتس، جنوا، لیل، پاتراس، لوکزامبورگ، سیبیو، لیورپول، استاوانگر، لینتس، ویلنیوس، اسن، پچ، استانبول، تورکو، تالین، ماریبور و گویمارایس اشاره کرد.

.پیشنهاد انتخاب یک یا دو شهر به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 1985 از سوی ملینا مرکوری وزیر وقت فرهنگ یونان ارائه شد و در همان سال در نشست عمومی سالانه اتحادیه اروپا به تصویب رسید.هدف از این انتخاب هم عطف توجه عمومی بیشتر به شهرهای مختلف اروپا به ویژه از لحاظ فرهنگی، نزدیکی فرهنگ های متنوع و پیشبرد یکپارچگی و اتحاد در این قاره است .

برگزاری هفته فیلم ایران با توجه به پایتختی فرهنگی شهر ماریبور فرصت خوبی برای معرفی هرچه بهتر سینمای ایران به جهانیان خواهد بود.