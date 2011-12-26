نام نویسی 639 داوطلب نمایندگی در دومین روز از ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی نوری جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور آمار تفکیکی از ثبت نام کنندگان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را ارایه کرد.

نوری گفت: ثبت نام 48 نفر از داوطلبان نمایندگی هنوز قطعی نشده است. اما 639 نفر ثبت نام نهایی انجام دادند.

به گفته نوری آمار تفکیکی داوطلبان از نظر سنی به این گونه است: 30 تا 35 سال 98 نفر، 36 تا 40 سال 108 نفر، 41 تا 45 سال 149 نفر، 46 تا 50 سال 126 نفر، 51 تا 55 سال 97 نفر، 56 تا 60 سال 37 نفر، 61 تا 65 سال 14 نفر، 66 تا 70 سال 90 نفر و 71 تا 75 سال یک نفر.

نوری درباره تحصیلات کاندیداهای نمایندگی نیز توضیح داد: از آنجا که قانون انتخابات مدرک تحصیلی کاندیداها را فوق لیسانس و یا معادل آن اعلام کرده اما به استناد تبصره‌های این قانون کسانی که یک دوره نمایندگی مجلس داشته باشند هر دوره برای آنان معادل یک مدرک تحصیلی محسوب می‌شود. همچنین برای جانبازان و ایثارگران هم مدرک تحصیلی به حساب می‌آید بنابراین طبق این قانون تفکیک کاندیداها به لحاظ تحصیلات نیز به این شرح است: 5 نفر دیپلم، 1 نفر فوق دیپلم، 101 نفر لیسانس، 426 نفر فوق لیسانس، 96 نفر دکترا و 10 نفر نیز تحصیلات حوزوی داشتند.

به گفته نوری از تعداد کل ثبت نام کنندگان تا کنون 610 نفر مرد و 29 نر زن بودند.

به گزارش مهر آمار ارایه شده از سوی جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور متعلق به دو روز اول ثبت نام از کاندیداها است.

جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور از داوطلبان نمایندگی مجلس خواست تا به شرایط ثبت نام دقت داشته باشند و در صورتی که مدرک فوق لیسانس ندارند از مراجعه به وزارت کشور و مراکز ثبت نام خودداری کنند.

وی همچنین گفت: موضوع مصرح در بند یک ماده 28 قانون انتخابات مبنی بر اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران شامل اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی نخواهد بود و این قشر باید در دین خود ثابت قدم باشند.

نوری خاطرنشان کرد: طبق آمار دو روز اول ثبت‌نام‌ها شاهد رشد ثبت نام نسبت به دوره‌های گذشته هستیم.