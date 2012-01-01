ابهام در محاسبه افزایش مستمری سال آینده بازنشستگان

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای موجود در حال حاضر بیش از یک میلیون و 500 هزار بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که با احتساب اعضای تحت تکفل آنان تعدادشان به بیش از چهار میلیون نفر می رسد.

از سوی دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی در مقایسه با بازنشستگان ارگانهای دیگر از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند به طوریکه حدود 80 درصد آنان حداقل بگیر هستند و تنها 6 درصد بازنشستگان حداکثر حقوق و مستمری را دریافت می کنند.

در سال جاری حداقل حقوق بازنشستگان 333 هزار تومان محاسبه شده این درحالی است که در شرایط فعلی جامعه، این مبلغ کفاف هزینه های زندگی آنان را نمی دهد و اغلب بازنشستگان درخواست افزایش حقوق و مستمری خود را دارند.

براساس قانون تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان باید براساس نرخ تورم محاسبه شود اما طی دوسال گذشته این امر عملی نشده است بطوریکه درسال جاری براساس نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام شد باید مستمری بازنشستگان 13.5 درصد افزایش پیدا کند درحالی که با تصویب دولت فقط 10 درصد افزایش یافت.

افزایش حقوق بازنشستگان نیز بعد از گذشت 5 ماه از سال، آن هم طی 4 ماه به آنها پرداخت شد و عملا با افزایش 10 درصدی حقوق و پرداخت آن طی چند ماه متوالی هیچ دردی از آنها دوا نشد.

با این همه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیز معتقد است براساس قانون حقوق بازنشستگان باید براساس تورم باشد اما در سال 90 قانونگذار این امر را به هیئت دولت محول کرد و براساس تصمیم آنها نیز حقوق بازنشستگان 10 درصد افزایش یافت.

رحمت الله حافظی تاکید کرد: برای سال آینده هنوز مشخص نیست که در مورد افزایش حقوق بازنشستگان مجلس تصمیم می گیرد و یا اینکه همانند امسال تصمیم گیری را به هیئت دولت واگذار خواهد کرد. در حال حال باید منتظر تصمیم مجلس در این رابطه باشیم.

به گفته وی، پیشنهاد ما محاسبه حقوق براساس نرخ تورم است اما ما فقط پیشنهاد دهنده هستیم نه قانونگذار. به همین دلیل باید مجلس حرف پایانی را بزند که اختیار افزایش حقوق را به دولت محول می کند یا خیر.

اما در همین رابطه رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: 80 درصد بازنشستگان حداقل حقوق و دستمزد یعنی مبلغی حدود 400 هزار تومان را دریافت می‌کنند درحالی که با این مستمری توانایی اداره زندگی خود را ندارند.

علی اکبر خبازها ادامه داد: از مسئولان انتظار داریم که نسبت به مستمری بازنشستگان حداقل بگیر عنایت خاصی داشته باشند چرا که حقوق آنان حتی پاسخگوی تامین نیازهای اولیه آنان نیز نیست.

به گفته وی، براساس قانون تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان باید متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش پیدا کند به همین دلیل ما انتظار داریم هرگونه افزایش براین اساس باشد.

وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی سازمانی خصوصی است، تاکید کرد: این سازمان تحت نظارت دولت است و نه دخالت آن به همین دلیل هنگامی که از منابع سازمان مستمری بازنشستگان تامین می شود نباید با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مخالف شده و تصویب نشود. از سوی دیگر نرخ تورم سال آینده بیش از 30 درصد خواهد بود بنابراین انتظار داریم که افزایش حقوق بازنشستگان در سال 91 نیز همین مبلغ افزایش پیدا کند تا جبران سالهای قبل نیزشده باشد. البته سال گذشته نیز به دلیل عدم رعایت قانون افزایش حقوق مستمری بگیران ، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و همچنان پیگیر این موضوع نیز هستیم.



وی با اشاره به اینکه درباره حقوق و مزایای بازنشستگان چهار مرتبه با رئیس جمهور دیدار داشتیم که آخرین بار آن نیز ماه گذشته بود افزود: در تمامی این دیدارها دکتر احمدی نژاد دستور رسیدگی به این موضع را صادر کرد اما متاسفانه در اجرای دستورات وی تعلل می شود.

در هر حال بازنشستگان جزء اقشار زحمت کش جامعه هستند که متاسفانه به نسبت کارهایی که طی 25 سال انجام داده اند از مزایای اندکی برخوردار می شوند به همین دلیل این انتظار وجود دارد که علاوه بر افزایش حقوق واقعی آنان در سال آینده، از سوی دولت تسهیلاتی برای آنان در نظر گرفته شود.