اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، نفرات برتر پرس سینه انتخابی استان که با شرکت 150 نفر از شهرستانهای سنندج، قروه، کامیاران، سقز، دهگلان، بیجار و دیواندره در سالن ورزشی بهاران برگزار شد، معرفی شدند.

این رقابتها در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به منظور مشخص شدن نفرات برتر جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور برگزار شد.

در مسابقات پرس سینه انتخابی استان در رده سنی نوجوانان باشگاه نام آوران سنندج، دیواندره و کامیاران عناوین اول تا سوم را به کسب کردند.

در رده سنی جوانان باشگاه هیربد سنندج اول، باشگاه تن آرا کامیاران و دیواندره دوم و سوم شدند و در در رده سنی بزرگسالان کامیاران، باشگاه اطلس بیجار و نام آوران سنندج عناوین اول تا سوم را به دست آوردند.

در رده سنی پیشکسوتان سقز عنوان اول را کسب کرد و باشگاه آریان سنندج و قروه در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

هفته پنجم مسابقات والیبال لیگ استان پایان یافت

این رقابتها بین تیم های سنندج، کامیاران، بیجار و با میزبانی قروه برگزار شد که در پایان تیم سنندج سه بر یک بیجار را شکست داد و کامیاران نیز توانست سه بر صفر بر تیم قروه غلبه کند.

هفته ششم این رقابتها در روز جمعه 9 دی ماه بین تیمهای سنندج، قروه، کامیاران و به میزبانی بیجار برگزار می شود.

تیم بسکتبال کردستان در رقابت های لیگ یک پیروزی دیگر کسب کرد

در آخرین بازی دور رفت مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک باشگاه های کشور تیم بسکتبال کردستان میزبان هیئت البرز بود که کردستان توانست با نتیجه 91 بر 59 به پیروزی برسد.

هیئت بسکتبال کردستان با کسب این برد همچنان در جدول رقابتها در رده ششم قرار دارد.

هیئت بسکتبال کردستان بازی های دور برگشت مسابقات لیگ دسته یک باشگاه های کشور را با تیم مانیزان کرمانشاه آغاز می کند.