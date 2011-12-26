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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

هدیه کریسمس آبراموویچ/

"ویلاس بوآس" برای خرید بازیکن 150 میلیون پوند دریافت کرد

"ویلاس بوآس" برای خرید بازیکن 150 میلیون پوند دریافت کرد

مسئولان تیم فوتبال چلسی برای به خدمت گرفتن بازیکنان جدید در فصل نقل و انتقالات زمستانی 150 میلیون پوند در اختیار سرمربی این تیم قرار می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رومن آبراموویچ، مالک باشگاه چلسی برای اینکه به تیم‌های منچستری در صدر جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر برسد در نظر دارد در فصل نقل و انتقالات زمستانی 150 میلیون پوند هزینه کند.

بر پایه گزارش سان، اولویت باشگاه چلسی در ماه ژانویه به خدمت گرفتن "ادینسون کاوانی" از ناپولی با مبلغ 50 میلیون پوند و هم تیمی وی "مارک هامسیک" به ارزش 30 میلیون پوند است.

همچنین شنیده می‌شود که تیم چلسی تمایل دارد در پنجره نقل و انتقالات زمستانی "میلوش کراسیچ" از یوونتوس را با مبلغ 20 میلیون پوند جذب کند و "گری کاهیل" از بولتون به ارزش هفت میلیون پوند دیگر گزینه آبی‌های استمفوردبریج به حساب می‌آید.

کد مطلب 1493610

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