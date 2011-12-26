اقدام جدید تل آویو علیه آنکارا/ کنیست طرح کشتار ارامنه را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، نمایندگان کنیست در حال بحث و رایزنی درباره طرحی هستند که با تصویب آن اسرائیل به جمع طرفهایی می پیوندد که کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول به دست امپراطوری عثمانی را به عنوان "نسل کشی" می پذیرد.

قرر است در جلسه امروز دوشنبه کنیست، نمایندگان مجلس رژیم صهیونیستی درخصوص این طرح مذاکرات خود را پیگیری کنند.

این در حالی است که ترکیه به شدت بر روی این موضوع ( نسل کشی خواندن کشتار ارامنه) حساس بوده و در هفته گذشته به همین علت روابط خود با فرانسه را کاهش و حتی سفیر خود را از پاریس فراخواند.

درصورت تصویب این طرح در کنیست، تنش های میان ترکیه و رژیم صهیونیستی وارد فاز جدیدی می شود و دو متحد قدیمی بیش از گذشته از یکدیگر جدا می شوند.

موضوع نسل کشی خواندن کشتار ارامنه تا حدی برای ترکیه مهم است که آنکارا در مورد آن هشدارهای جدی به کشورهای مختلف داده و در همین رابطه بارها با امریکا چه در زمان ریاست جمهوری "جرج بوش" و چه در دوران "باراک اوباما" وارد تنش شده است.

به گزارش مهر، ارمنستان معتقد است که کشتار ارامنه در سال 1915 توسط دولت عثمانی در جنگ اول جهانی نسل کشی بوده و برخی کشورها نیز این گفته را قبول دارند، اما ترکیه به شدت با نسل کشی خواندن این واقعه مخالف است و حتی درباره این موضوع چالشهای زیادی را نیز با آمریکا داشته است.

اگرچه‌ ترکها قبول‌ دارند که‌ تبعید ارامنه‌ به‌ سوی‌ سوریه، در سال‌ 1915 سبب کشته ‌شدن‌ چند صد هزار نفر شد، اما با این‌ استدلال‌ که‌ ارائه‌ ارقامی‌ چون‌ 5/1 میلیون‌ کشته‌ خیلی‌ اغراق ‌آمیز است‌؛ هرگونه‌ اقدام‌ به‌ نسل ‌کشی‌ را مردود می‌ دانند. به‌ همین‌ منوال‌، جمهوری‌ ترکیه‌ به‌ عنوان‌ وارث‌ امپراتوری‌ عثمانی‌، این‌ موضوع‌ را رد می ‌کند که‌ امپراتوری‌ یاد شده‌ به‌ ط‌ور ارادی‌ و از روی‌ تصمیم‌ قبلی‌ فرمان‌ قتل‌ عام‌ ارامنه‌ را صادر کرده‌ باشد.