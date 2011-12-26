بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی ورامین در آستانه نهم دی

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی ورامین ضمن تجدید میثاق با ناخدای کشتی انقلاب تأکید کرد: 9 دیماه پایان خط حامیان لیبرالیسم بود که سران فتنه به ‌دنبال احیا آن بودند.

در این بیانیه آمده است: نهم دیماه سالگرد قیام خودجوش ملتی است که افتخار پرچمداری مکتب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را در دنیای کفر و شرک و نفاق بر دوش دارد.

نهم دیماه، ملت بزرگ ایران در اقتدای به سالار شهیدان کربلا و اصحاب با وفایش بر سر صاحبان زر و زور و تزویر فریاد برآورد "هیهات من الذله"، 9 دیماه تداوم همان شور حسینی است که در محرم ۵۷ استبداد و استعمار را به خاک مذلت نشانید، و در محرم ۸۸ چهره نفاق داخلی را نمایان ساخت و سرانجام به ذلت و خواری کشانید و نهم دیماه پایان خط حامیان لیبرالیسم بود که سران فتنه به‌دنبال احیا آن بودند.

9 دیماه جفاکاران و مدعیان دروغین خط امام به رسوایی همیشگی کشیده شدند

دانشجویان در این بیانیه گفته اند: 9 دیماه جفاکاران و مدعیان دروغین خط امام به رسوایی همیشگی کشیده شدند، نهم دیماه برافراشته شدن پرچم عمار بود که در فضای غبارآلود فتنه اهل بصیرت را گم نکنند و نهم دی­ماه شعله های فروزان انقلاب اسلامی را در جهان فروزنده تر نمود و مایه دلگرمی دوستداران انقلاب اسلامی و خواری و خذلان فتنه گران داخلی و خارجی گردید.

همچنین در این بیانیه آمده است: 9 دیماه برگ زرین دیگری بر تاریخ افتخارات ملت بزرگ ایران است که ثابت کردند تا پایان جان برای حفظ اصول اسلام ناب محمدی(ص) با پیروی از ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله خامنه­ای همچنان ایستاده­اند.

این بیانیه افزود: از آثار مثبت 9 دیماه، افزایش انسجام و یکپارچگی ملت و رویش جوانه های بصیرت در آحاد ملت به‌ویژه جوانان و ریزش چهره های نفاق و خنثی شدن برنامه‌های جورج سوروس، سیا و موساد در قالب جنبش سبز اموی بود.

تجدید بعیت دانشجویان با ناخدای کشتی انقلاب اسلامی

بسیج دانشجویی مرکز علمی کاربردی ورامین در آستانه دومین سالگرد یوم الله و حماسه ماندگار کفن پوشان ورامین در حرکت به سمت تهران در دفاع از ولایت مطلقه فقیه در ۹و ۱۰دیماه ۸۸و با تبریک پیروزی انقلاب اسلامی در جنگ الکترونیکی استکبار و به زمین نشاندن پهباد امریکایی در صحرای طبس، بار دیگر با ناخدای کشتی انقلاب اسلامی بیعت خود را تجدید کرده و اعلام می دارد که در مبارزه با زوایای پیدا و پنهان جنگ نرم استکبار و فتنه گران داخلی و خارجی تا آخرین قطره خون از کیان و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع می کند.