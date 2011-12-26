دیدار ها تدارکاتی می تواند روند تیمی ما را بهتر کند

مجید صالح در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری اردو در ترکیه گفت: با اتمام بازیهای نیم فصل اول باید تیم را برای ادامه فصل اماده می کردیم و تصمیم گرفته شد یک اردوی چند روزه را در ترکیه برگزار کنیم تا با امادگی بالا برای ادامه فصل اماده شویم.

وی در خصوص دیدار تدارکاتی عصر دیروز مقابل نماینده قزاقستان اظهار داشت: شب گذشته در دیداری دوستانه موفق شدیم با دوگل تیم دسته اولی اوک جت پس از قزاقستان را شکست دهیم بازیکنان ما در این دیدار بازی خوبی را به نمایش گذاشتند واین دیدار ها می تواند روند تیمی ما را بهتر کند.

صالح ادامه داد: یکی از اولویت‌های ما در این اردو انجام بازی تدارکاتی است و به همین دلیل مدیریت باشگاه در تلاش برای هماهنگی این مهم هستند و قرار است در دومین دیدار خود، روز سه شنبه (فردا) به مصاف تیم شاختار کاراجاندی دیگر تیم قزاقستانی که در لیگ برتر فوتبال باشگاه های قزاقستان حضور دارد به میدان برویم.

سرمربی سایپا در پایان عنوان کرد: امیدوارم در ادامه فصل شزایط تغییر کند و سایپا بتواند نتایج خوبی کسب کند.