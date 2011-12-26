طرح "پیک مهر" در خراسان رضوی اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نجمه خدادادی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین کتابخانه های عمومی به عنوان دبیر کمیته اجرایی ستاد طرح پیک مهر استان و نماینده مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، درباره اهداف اجرای این طرح گفت: با عنایت به تاکید رهبر مبنی بر توسعه کتاب خوانی وعلم آموزی و همچنین به منظور ارتقاء فرهنگ عمومی با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه وبالفعل استان این طرح در استان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: تهیه و ساخت گنجه کتاب ثابت وسیار با هماهنگی دبیر ستاد طرح در وزارت کشور، عقد قرار داد جهت چاپ و توزیع کتاب وبازخورد طرح، همچنین تشکیل کمیته اجرایی طرح پیک مهر وانتخاب دبیر، تهیه و ارسال گزارش از محاسن و معایب طرح و روند فعالیت را از جمله تعهدات استان در طرح پیک مهر برشمرد.

وی افزود: وزارت کشور نیز متعهد می شود که به تهیه و تالیف کتب با رویکرد ارتقاء فرهنگ عمومی پرداخته و طرح جامع توزیع و دستورالعمل اجرایی آن را ارایه دهد، همچنین هماهنگی با دستگاه های ذیربط، برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای طرح و طراحی و ارائه گنجه کتاب به صورت متمرکز را عهده دار است.

نجمه خدادادی مدت زمان اجرای این تفاهم نامه را نامحدود دانست واذعان داشت: در راستای اجرایی شدن این طرح تاکنون تفاهم نامه هایی با اداره کل حمل ونقل و پایانه های مسافربری، اداره کل ورزش وجوانان، سازمان نظارت برتاکسیرانی شهرداری مشهد و صنف آرایشگاه های مردانه منعقد کرده ایم.