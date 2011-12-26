رفع نقاط حادثه خیز زنجان عامل مهمی در کاهش تصادفات است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یحیی شرفی افزود: سه عامل مهم در چرخه تصادفات، انسان، خودرو و راه است که باید تلاش کنیم با ارائه آموزش‌های لازم مهارت رانندگان را افزایش و با تجهیز خودروهای مورد استفاده و افزایش ایمنی و رفع نقاط حادثه خیز وقوع تصادفات را به حداقل برسانیم.

وی ادامه داد: با همکاری همه‌جانبه قطعا در آینده‌ای نزدیک شاهد تحول در جاده‌ها و کاهش تلفات جاده‌ای خواهیم بود، هرچند این موضوع در نگاه اول زمان‌بر به نظر می‌رسد اما توجه به این مقوله در اولویت کاری ارگان‌های ذی‌ربط قرار گرفته است.

سرهنگ شرفی در ادامه با اشاره به افزایش تماس‌های شهروندان با پلیس گفت: گسترش هرچه بیشتر تعامل پلیس و مردم عرصه را بر مجرمان تنگ‌تر خواهد کرد.

وی افزود: ایجاد امکان تماس فوری با مرکز پاسخگویی پلیس در شهرهای کشور و حضور سریع در صحنه‌های جرم از تاثیرات راه‌اندازی مرکز فوریت‌های پلیسی 110 برشمرد.

سرهنگ شرفی ادامه داد: ارائه یک سامانه پویا در برقراری ارتباطی منطقی و متقابل بین پلیس و مردم و جلوگیری از سرگردانی مردم در جامعه از تاثیرات راه‌اندازی مرکز فوریت‌های پلیسی 110 در جامعه است.

تصریح کرد: حضور به موقع در صحنه های جرم و برخورد مناسب با شهروندان و برخورد قاطع با مجرمان و کسانی که آرامش و امنیت مردم را به هم می‌زننند از انتظارات به حق مردم از پلیس است که در این راستا همه امکانات بسیج شده است.

فرمانده انتظامی استان ارتباط مستمر مردم با پلیس را باعث تحقق امنیت پایدار در جامعه خواند و گفت: این ارتباط تنگاتنگ عرصه را بر مجرمان تنگ و غیرقابل تحمل خواهد کرد.

سرهنگ شرفی با اشاره به راه‌اندازی سامانه پیامک 300051110 از همشهریان خواست از طریق ارسال پیامک موارد امنیتی را با پلیس در میان بگذارند.