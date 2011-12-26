  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

در سال جاری/

سند توسعه اشتغال خراسان رضوی به عنوان پروژه پژوهشی تهیه شد

سند توسعه اشتغال خراسان رضوی به عنوان پروژه پژوهشی تهیه شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان به عنوان یکی از پروژه های پژوهشی سال جاری این اداره تهیه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر لبافی بررسی نقش بنگاه های اقتصادی زود بازده در توسعه پایدار روستایی و نیز بررسی ظرفیت ها و محدودیت های توسعه تعاونی ها در مناطق روستایی استان را از دیگر فعالیت های پژوهشی برشمرد.

وی تشکیل کمیته مطالعات و پژوهش را گامی در جهت تقویت رویکرد پژوهشی در این دستگاه دانست و افزود: تشکیل هسته علمی با مشارکت اساتید دانشگاه فردوسی، اتاق فکر با حضور استادان دانشگاه های مشهد و کارگروه مشاوران جوان مدیرکل از دیگر اقدامات انجام شده در این راستا است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان رضوی حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به تناسب بودجه پژوهشی را از جمله اولویت های سازمان متبوع خود دانست و اضافه کرد: امسال از دو پایان نامه با موضوعات نقش تسهیلات تکلیفی تعاون در ایجاد فرصت های شغلی پایدار و بررسی عوامل بازدارنده اداری بر صادرات غیر نفتی تعاونی های شمال شرق کشور حمایت مالی و فکری صورت گرفته است.

وی با اشاره به تشکیل 9 جلسه کمیته پژوهشی ابتدای سال جاری تاکنون و حضور در جشنواره علم تا عمل سال 90 ادامه داد: تاکنون پژوهش ها و سمینارهای متعددی با هدف بررسی چالش های حوزه کار، کار آفرینی، توسعه صنایع دستی و غیره انجام شده است که از جمله آنها می توان به بررسی موانع و راهکارهای توسعه مشاغل خانگی در ایران اشاره کرد.

کد مطلب 1493620

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها