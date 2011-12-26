سند توسعه اشتغال خراسان رضوی به عنوان پروژه پژوهشی تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر لبافی بررسی نقش بنگاه های اقتصادی زود بازده در توسعه پایدار روستایی و نیز بررسی ظرفیت ها و محدودیت های توسعه تعاونی ها در مناطق روستایی استان را از دیگر فعالیت های پژوهشی برشمرد.

وی تشکیل کمیته مطالعات و پژوهش را گامی در جهت تقویت رویکرد پژوهشی در این دستگاه دانست و افزود: تشکیل هسته علمی با مشارکت اساتید دانشگاه فردوسی، اتاق فکر با حضور استادان دانشگاه های مشهد و کارگروه مشاوران جوان مدیرکل از دیگر اقدامات انجام شده در این راستا است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان رضوی حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به تناسب بودجه پژوهشی را از جمله اولویت های سازمان متبوع خود دانست و اضافه کرد: امسال از دو پایان نامه با موضوعات نقش تسهیلات تکلیفی تعاون در ایجاد فرصت های شغلی پایدار و بررسی عوامل بازدارنده اداری بر صادرات غیر نفتی تعاونی های شمال شرق کشور حمایت مالی و فکری صورت گرفته است.

وی با اشاره به تشکیل 9 جلسه کمیته پژوهشی ابتدای سال جاری تاکنون و حضور در جشنواره علم تا عمل سال 90 ادامه داد: تاکنون پژوهش ها و سمینارهای متعددی با هدف بررسی چالش های حوزه کار، کار آفرینی، توسعه صنایع دستی و غیره انجام شده است که از جمله آنها می توان به بررسی موانع و راهکارهای توسعه مشاغل خانگی در ایران اشاره کرد.