شورای شهر گچساران شهردار را بازنشسته کرد/ برکناری بدون استیضاح

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش شورای شهرگچساران نامه ای به دو نهاد اداره کل امور شهری استانداری کهگیلویه و بویراحمد و راه و ترابری گچساران می نویسد و خواستار بررسی مسئله بازنشستگی "رمضان عباسی " شهردار این شهر می شود.

عصر دیروز یکشنبه جواب این نامه ها به شورای شهر ارسال شد و اعضای شورای شهر اقدام به نشست اضطراری برای بررسی این موضوع کردند.

در این نشست که با حواشی زیادی نیز همراه بود، در نهایت شورا رای به بازنشستگی "عباسی" شهردار گچساران داد و حتی پا را فراتر نهاده و اقدام به انتخاب شهردار جدید کردند.

براین اساس "عبدالکریم قاضی فر" یکی از اعضای کنونی شورای شهر، با پنج رای موافق و یک رای ممتنع به عنوان شهردار گچساران انتخاب و برای انجام مراحل قانونی به استانداری کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد.

بازنشسته نیستم/ اقدام شورا غیرقانونی است

با این حال شهردار برکنار شده گچساران می گوید: بازنشسته نشده و کار اعضای شورای شهر کاملا غیرقانونی است.

رمضان عباسی به خبرنگار مهر گفت: شورای شهر گچساران کاملا خلاف قانون عمل کرده زیرا فقط با استیضاح می تواند من را برکنار کند.

وی با انتقاد از این اقدام شورا اظهار داشت: شورا اختیار تام دارد که بنده را عزل کند ولی نمی تواند بدون استیضاح حکم من را لغو کند.

به مراجع قانونی شکایت می کنم

شهردار گچساران با انتقاد شدید از شورای شهر بیان کرد: همه مسئولان حکم تمدید بازنشستگی من را دیده اند و من نمی دانم اگر مرا نمی خواهند چرا به من نگفتند تا استعفا دهم.

وی یادآور شد: از طریق استانداری، فرمانداری و دادگستری این مسئله را پیگیری می کنم و با ارائه لایحه ای کار غیر قانونی شورای شهر را به گوش مسئولان خواهم رساند.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: انتخاب و عزل شهردار از اختیارات شورای شهر است.

محمد علی جاوید اظهار داشت: شورای شهر گچساران نامه ای به این دفتر ارسال کرد که شهردار گچساران بر اساس استعلام اداره راه و ترابری بازنشسته است و از امور شهری کسب تکلیف کرده بود.

وی بیان کرد: دفتر شهری نیز در پاسخ به این نامه اعلام کرد که اگر شهردار این شهر بازنشسته است، شورا می تواند در خصوص تغییر آن اقدام کند.

جاوید افزود: در صورتی که شهردار مستنداتی دارد می تواند آنها را برای بررسی به این دفتر ارسال کند.