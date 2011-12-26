5 هزار قطعه ماهی قزل آلا در استخرهای ذخیره آب زرند رهاسازی شد

سید علی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه آبزی پروی با توجه به اثرات اقتصادی مثبتی که به همراه دارد ضروری است.

امیری ادامه داد: در این راستا پنج هزار قطعه ماهی قزل آلا در استخرهای ذخیره آب کشاورزی زرند رها سازی شدند.

وی تعداد استخرهای مذکور 13 عدد عنوان کرد و ابراز داشت: آبزی پروری ضمن اینکه باعث اشتغالزایی می شود منجر به تولید ماهی با کیفیت بالا می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه طبق بررسی های صورت گرفته 1.5 تن ماهی از استخرهای مذکور برداشت خواهد شد افزود: این طرح زمینه اشتغال برای 13 نفر را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: هنگام صید و برداشت ماهی و عرضه‌ آن به بازار مصرف، افراد دیگری نیز به طور غیر مستقیم به کار مشغول می‌شوند.

امیری با اشاره به لزوم گنجاندن مصرف ماهی در برنامه غذایی مردم گفت: باید فرهنگسازی لازم در زمینه مصرف این محصول غذایی با ارزش در جامعه نهادینه شود.