حکم ممنوعیت فعالیت معدن سونگون/ ادامه فعالیت در صورت جبران خسارت

حسن میرزایی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: معدن مس سونگون به دلیل تخریب عرصه های جنگلی مرتکب تخلف شده و مجوزی برای ادامه فعالیت خود ندارد.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها گفت: این معدن سابقه فعالیت طولانی دارد و مطالعات اولیه آن از سال 68 انجام شده است ولی هیچ مجوزی از سازمان جنگلها مبنی بر انجام فعالیت ندارد.

این مقام مسئول در سازمان جنگلها با اعلام این مطلب که پرونده فعالیت معدن سونگون چندین بار در دادگاه مطرح شده است، اظهار داشت: این معدن باعث تخریب عرصه های جنگلی در منطقه ارسباران شده است.

میرزایی با اشاره به اینکه معدن سونگون قصد دارد فعالیت خود را افزایش دهد و عرصه های بیشتری را درگیر کند، افزود: با این شرایط آنها درخواست فعالیت در 11 هزار هکتار از اراضی جنگلی و مرتع دارند، منتهی مدعی هستند که این 11 هزار هکتار در مدت زمان طولانی به آنها واگذار شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها تأکید کرد: تا زمانی که به تعهدات خود عمل نکنند به هیچ وجه حق فعالیت ندارند، ضمن اینکه در رابطه با توسعه فعالیتشان در 11 هزار هکتار از اراضی جنگلی نیز به شدت مخالفیم و اجازه این کار را نمی‌دهیم.

وی توضیح داد: بخشی از این 11 هزار هکتار در جنگل واقع شده است که به هیچ وجه نمی توانیم مجوز بدهیم و به طور قطع رد می شود، اما بخش دیگری که در مرتع قرار دارد مشروط به اینکه جبران خسارت های قبلی را کرده و به تعهداتشان عمل کنند قابل بررسی است.

میرزایی با اشاره به تخریب 500 هکتار از عرصه های منابع طبیعی گفت: تخریب‌ها در بخش های مرتعی و جنگلی صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها یادآور شد: پرونده فعالیت معدن سونگون 3 سال پیش نیز در دادگاه مطرح و حکم به ممنوعیت فعالیت آن داده شد که متأسفانه پس از مدتی اقدام به فعالیت کردند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مذاکرات صورت گرفته باید مسئولان معدن سونگون خسارات به بار آورده را جبران کرده و پس از انجام تعهداتشان مجاز به ادامه فعالیت است.

میرزایی ضمن تأکید براینکه معدن سونگون مجوز فعالیت ندارد، اظهار داشت: البته بخشی از فعالیت آنها در زمین های زراعی خریداری شده از مردم است که با توجه به عدم تعریف در حوزه وظایفمان نمی توانیم اقدام کنیم.