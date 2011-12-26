پیکان - گسترش فولاد؛ امید به پایان سریال تساوی ها!/ نبرد تبریزیها برای فرار از قعر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل اول مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور فردا (سه شنبه) با انجام 14 دیدار همزمان برگزار می شود که بر اساس برنامه اعلامی، در یکی از بازیهای گروه "الف" تیم گسترش فولاد تبریز در خانه تیم صدرنشین پیکان تهران صف آرائی خواهد کرد.

تیم گسترش فولاد که در 12 هفته سپری شده از لیگ نتوانسته توانایی های خود را به نحو احسن نمایان سازد، فردا به نوعی حساس ترین و شاید سخت ترین مصاف چند هفته اخیر خود را در خانه پیکان برگزار خواهد کرد.

آبی پوشان تبریز که هفته گذشته در مصاف با تیم ابومسلم مشهد به رغم ارائه نمایشی تقریبا خوب، به حداقل امتیاز این دیدار خانگی بسنده کردند، شاید از مصاف فردای خود در پیکانشهر نیز به دنبال حداقل امتیازات باشند؛ چراکه تیم پیکان، صدرنشین گروه هست و گرفتن یک امتیاز از خانه این تیم قدر، کاری ارزشمند می تواند تلقی شود.

اما نکته جالبی که در دو،سه بازی اخیر تیم گسترش فولاد به چشم آمده، حضور بازیکنان بومی و جوان در ترکیب این تیم بوده است.

بی گمان این سیاست مطلوب و قابل تقدیر مدیریت باشگاه گسترش فولاد و به تبع آن کادر فنی این تیم، در آینده ای نه چندان دور نتیجه ای مثبت به همراه خواهد داشت و تیم فوتبال گسترش فولاد خواهد توانست با اتکا بر جوانان تبریزی و سرمایه های خود باشگاه، حضوری موفق در مسابقات داشته باشد.

در دیدار با پیکان نیز این احتمال می رود که محمد حسین ضیایی سرمربی گسترش فولاد از این جوانان جویای نام در ترکیب تیمش استفاده کند. کما اینکه همین چند بازیکن تیم های پایه گسترش فولاد در بازی هایی که در ترکیب تیم بزرگسالان به میدان رفته اند تا حدود زیادی توانسته اند رضایت کادر فنی و شخص ضیایی را جلب کنند.

اما در سوی مقابل، پیکان تیمی است که بیشتر به ستاره ها و بازیکنان نامی خود امید بسته و انصافا تا بدین جای کار نتایج خوبی نیز کسب کرده است.

این تیم از 12 بازی قبلی خود، صاحب هشت پیروزی، دو تساوی و دو شکست شده و در این تعداد بازی، با زدن 21 گل بهترین خط حمله گروه را به نام خود ثبت کرده است.

پیکان با هدایت فرهاد کاظمی که یکی از مربیان متبحر در لیگ یک محسوب می شود، اکنون با 26 امتیاز، تیم اول جدول است و از دو هفته قبل قهرمانی اش در نیم فصل اول مسجل شده است.

این تیم اما هفته گذشته برابر تیم اتکاء گرگان تن به شکست یک بر صفر داد تا در آستانه دیدار با گسترش فولاد تبریز به لحاظ روحی و روانی وضعیت چندان جالبی را تجربه نکند.

از سویی تیم پیکان همانگونه که اشاره شد، ترکیبی از بازیکنان نامی فوتبال کشور را در اختیار دارد و شاید قهرمانی زود، هنگام در نیم فصل اول و نیز دستکم گرفتن تیم حریف، انگیزه و توانایی این تیم برای پیروز شدن را پایین تر بیاورد. این در حالی است که تیم گسترش فولاد این امید و انگیزه را دارد تا بتواند با برتری برابر تیم پیکان، حتی تا رده هشتم جدول نیز بالا بیاید.

گسترش فولاد هم اکنون با 10 امتیاز در رده سیزدهم جدول ایستاده و به دلیل نزدیکی امتیازات تیم ها با یکدیگر، تنها سه امتیاز با تیم هشتم جدول فاصله دارد و اگر اتفاقات غیر قابل پیش بینی فوتبال در بازیهای فردا به سود آبی پوشان تبریز رخ بدهد، آنگاه تیم ضیایی خواهد توانست از پایین جدول جدا شده و به کمربند میانی صعود کند.

بدیهی است که تیم گسترش فولاد در دور رفت لیگ امسال چندان نتوانسته انتظارات هواداران خود و فوتبالدوستان تبریزی را برآورده کند اما پایانی خوش در نیم فصل اول می تواند این تیم شایسته تبریز را به درخشش در نیم فصل دوم امیدوار سازد.

البته می توان پیش بینی کرد که آبی های تبریز با توجه به آینده نگری مسئولان این باشگاه، در بین دو نیم فصل تیم خود را تقویت کرده و با توانی مضاعف به دیدار رقیبانشان در دور برگشت خواهند رفت. هر چند تیم گسترش فولاد اخیرا یکی، دو بازیکن جدید را به خدمت گرفته و امیدوار است طی چند روز آینده نیز با جذب بازیکنان جدید، ضعف های خود در خطوط مختلف را پوشش دهد.

تیم گسترش فولاد تبریز که عنوان نائب قهرمانی جام حذفی فوتبال کشور را نیز در کارنامه دارد، فصل گذشته بر اثر اتفاقاتی که شاید فقط در فوتبال ما می تواند رخ بدهد ، به ناحق از صعود به لیگ برتر باز ماند تا نتواند به حق مسلم خود دست یابد. این در حالی است که باشگاه گسترش فولاد با سرمایه شخصی اداره شده و یکی از پیش قراولان بخش خصوصی در امر باشگاهداری است.

دیدار تیم های پیکان تهران و گسترش فولاد تبریز از ساعت 14 فردا (سه شنبه) در ورزشگاه اختصاصی تیم پیکان برگزار خواهد شد.