آمارهای موجود در حوزه جرائم، خاکستری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ بتولی در نخستین همایش آمار جنایی که پیش از ظهر دوشنبه در سالن دشت بهشت تهران برگزار شد با بیان اینکه آمارهای موجود ناقص و بعضا خاکستری است گفت: به عنوان نمونه در سال گذشته آمار تجاوز به عنف 968 مورد بوده که 50 درصد آن مرتبط با همجنس بازی بوده است که باز هم این آمار ناقص است.

وی افزود: پس از بررسیها به این نتیجه رسیدیم که آمارها را اعلام نکنیم و بعد دوباره پس از تصمیم گیری به این نتیجه رسیدیم که به نوعی باید اعلام کنیم ولی آیا این اعلام موجب افزایش جرم یا گناه می شود یا خیر؟

فرماندهی آگاهی کشور گفت: توجیه و دلایلی بابت اینکه این آمارها واقعی نیست زیاد است به عنوان نمونه بسیاری از شهروندان حتی گزارش سرقت یا تجاوز را اعلام نمی کنند و یا اینکه پلیس نمی تواند تمامی جرمها را کشف کند. در بسیاری از موارد جرم رخ می دهد ولی در پوششی کاذب مثلا می دانیم که وجود پارتیها در منطقه لواسان بسیار زیاد است ولی این افراد دو تا پیرزن و پیرزن را وارد پارتی می کنند و بعد می گویند مجلس یا جشن خانوادگی است.

وی افزود: آمار قطب نمای مدیران است ولی به شرطی که صحیح و شفاف و واقعی باشد. سالانه دو هزار و 900 قتل در کشور رخ می دهد که 90 درصد آن کشف می شود. آمار ویژگیهای قاتل، تفکیک قتلهای خانوادگی و غیر خانوادگی و... در این قتلها می تواند بسیار موثر باشد ولی افسر پرونده وقت تحلیل آمارها را ندارد. در ضمن آنقدر افزایش پرونده داریم که افسر پرونده پس از اتمام یک پرونده به سرعت باید پرونده دیگری را دست بگیرد.

سردار بتولی گفت: 70 درصد اقدامات کلانتریها مربوط به گزارشات مردمی از طریق 110 است. این آمار نشان دهنده رشد جرائم است و نگاه پلیس در این زمینه نگاه مجازات محوری است در حالی که پلیس باید تجارب پرونده ها را در مرکز تحقیقاتی تحلیل کند هزینه های لازم را برای این اقدام نمی تواند بپردازد که این هزینه ها شامل تقویت پرسنل، استاندارد کردن وظایف پلیس و... است.

رئیس پلیس آگاهی کشور اظهار داشت: نبود نگرش پیشگیرانه از وقوع جرم فشار زیادی به پلیس وارد کرده است. در گذشته آخر خلاف یک جوان سیگار کشیدن بود در حالی که امروز جامعه بستر وقوع بسیاری از جرائم را برای جوان امروزی فراهم کرده است. این وضعیت آنقدر بحرانی است که بسیاری از جرام که در قانون جرم تلقی می شود دیگر جامعه آن را جرم تلقی نمی کند.

سرداربتولی تصریح کرد: وقتی از پیشگیری صحبت می کنیم آمارهای ما باید بسیار روشن و صحیح و شفاف باشد. لذا باید کارهای مطالعاتی گسترده ای انجام شود و پلیس در این زمینه در خدمت معاونت پیشگیری از قوه قضائیه است.