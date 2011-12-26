تعداد کاندیداهای انتخابات مجلس در خراسان رضوی به 40 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری با اشاره به نام نویسی 22 کاندیدا در روز اول ثبت نام اظهارکرد: در دومین روز 18 نفر داوطلب شامل 17 مرد و یک زن به حوزه های اصلی انتخابیه استان و وزارت کشور مراجعه و ثبت نام کردند.

وی گفت: از این تعداد 9 نفر از مشهد، هفت نفر از نیشابور و تخت جلگه، چهار نفر از سبزوار، جوین، جغتای و خوشاب، چهار نفر از فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه، چهار نفر از خواف و رشتخوار، پنج نفر از قوچان و بقیه از سایر شهرستان های استان هستند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی افزود: رقابت متعهدانه و آزاد داوطلبان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای کسب 18 کرسی از استان در مجلس قانونگذاری همچنان ادامه دارد.

غفاری همچنین از ثبت نام سه نفر کاندیدای مجلس خبرگان رهبری در استان خبر داد.

گفتنی است، ثبت نام انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز شنبه سوم دی ماه آغاز و تا جمعه نهم دی ماه همه روزه از ساعت 8 صبح تا 5 بعدازظهر ادامه خواهد یافت.