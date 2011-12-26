لایروبی کارون با مشارکت خارجیها/مجوز استخدام جدید به خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست هیئت دولت که با حضور سید جعفر حجازی برگزار شد 12 مصوبه برای توسعه و عمرانی استان خوزستان به خصوص شهرهای جنگ زده آبادان و خرمشهر تصویب شد.

در این جلسه مقرر شد برای حل مشکل فاضلاب شهرهای آبادان و خرمشهر اعتبار لازم از سوی وزارت نیرو برای سال جاری اختصاص یابد به گونه ای که طرح فاضلاب این دو شهر در سال 91 به بهره برداری برسد.



همچنین در این جلسه تصمیم ویژه ای برای بهسازی وضعیت عمران شهری به خصوص ساختمانها و اراضی خالی و متروکه موضوع بند ه ماده 171 قانون برنامه پنجم برای شهرهای آبادان و خرمشهر و تفویض اختیارات وزیر راه و مسکن و شهرسازی به استاندار و تامین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح توسط با مشارکت معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و وزارت مسکن گرفته و مصوب شد.



تامین منابع مالی برای بهسازی روستاهای بزرگ شهرهای استان با اولویت روستاهای نزدیک به شهرها، تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از سیل و آسیبهای جانی و مالی برای شهرستان بهبهان بر اساس برآورد وزارت کشور و تامین منابع مورد نیاز برای تکمیل پاکسازی اراضی باقی مانده آلوده به مین در استان خوزستان به نحوی که تا پایان سال عملیات به پایان برسد از دیگر مصوبات هیئت دولت برای استان خوزستان بود.



در عین حال تسریع در اجرای مصوبات دولت برای خوزستان به ویژه برای شهرهای آبادان و خرمشهر و تامین منابع برای لایحه بودجه سال 91، تامین مطالبات مراکز درمانی از بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی با پیگیری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و تعیین مدیریت واحد در پایانه های مرزی برای ساماندهی امورات اجرایی در پایانه ها به تصویب هیئت دولت رسید.



با توجه به اینکه اغلب پستهای سازمانی در استان خوزستان خالی است و از سوی دیگر مهاجرت نیروی انسانی نیز از این استان فراوان بوده، هیئت دولت تصمیم گرفت برای تامین نیروی مورد نیاز سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی استان و تکمیل پستهای خالی مجوز استخدامی صادر و به زودی و قبل از پایان سال آگهی استخدام برای جذب افراد واجد شرایط صادر می شود.



استاندار خوزستان پیش این پستهای خالی در دستگاه های دولتی استان خوزستان را 12 هزار پست سازمانی عنوان کرده بود.



در این جلسه این اختیار به استاندار خوزستان داده شد که برای لایروبی رودخانه کارون از حضور شرکتهای خارجی برای این امر استفاده کند. ضمن اینکه خارج کردن مغروقه ها در رودخانه کارون در محدوده های آبادان و خرمشهر توسط سازمان کشتیرانی در سال 90 و 91 نیز به تصویب هیئت دولت رسید. چندی پیش شرکتی از کشور قطر برای لایروبی رودخانه کارون اعلام آمادگی کرده بود.