روز سخت صدرنشین در تبریز/ شهرداری در عین شایستگی با سایپا باخت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابتهای والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر یکشنبه با انجام هفت دیدار سپری شد که طی آن در یکی از بازیهای مهم، تیم شهرداری تبریز در خانه برابر تیم سایپای البرز سه بر دو باخت.

در این دیدار که در سالن مملو از تماشاگر شهید صمد اقدمی تبریز به انجام رسید، تیم شهرداری شروعی بسیار خوب داشت و موفق شد ست اول را با نتیجه جالب 25 بر 17 پیروز شود.

در گیم دوم، شهرداری تا حدودی از بازی خوب خود در ست اول فاصله گرفت و سایپا از این فرصت نهایت بهره را برد و 25 بر 20 پیروز شد.

در سومین ست، شاگردان قاسم تاجری جبران مافات کرده و با نتیجه 25 بر 20 تیم قدر سایپا را شکست دادند تا شور و اشتیاق وصف ناپذیری فضای سالن شهید اقدمی را فرا بگیرد.

شهرداری که در ست چهارم نیز همچون ست های اول و سوم درخشان ظاهر شده بود، در نهایت با رقابتی پایاپای در این ست و واگذاری نتیجه 25 بر 23 به سایپا، نتوانست شگفتی لیگ امسال را با پیروزی بر تیم بدون باخت جدول خلق کند اما با این وجود یک گیم دیگر برای شکست سایپا فرصت باقی مانده بود که تیم تبریزی در این ست نیز از عهده آن برنیامد.

با کشیده شدن سرنوشت این بازی به ست پنجم، تیم باتجربه سایپا موفق شد با حساب 15 بر هفت میزبان خود را شکست داده و به دهمین پیروزی فصل خود دست یابد.

شهرداری با وجود اینکه در دیدار با سایپا از رسیدن به برتری خانگی محروم ماند اما این تیم شایسته تبریزی ضمن کسب یک امتیاز، روز سختی را بر تیم صدرجدولی سایپا رقم زد تا البرزی ها دشوارترین پیکار فصل خود را در تبریز تجربه کنند.

از سویی، در 10 هفته سپری شده از لیگ که البته یک هفته آن بدلیل حضور تیم ملی در جام جهانی برگزار نشده است، تیم سایپا فقط در برابر شهرداری ارومیه دو ست را باخته بود و شهرداری تبریز به عنوان دومین تیم، توانست از این حریف قدرتمند خود یک امتیاز بگیرد.

تیم شهرداری تبریز با یک امتیاز مصاف با سایپا، مجموع اندوخته هایش را به عدد 16 افزایش داد تا با توجه به ثبت سایر نتایج هفته یازدهم، در رده هفتم جدول باقی بماند.