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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۱۶

محسنی:

فرهنگ کار تیمی در ورزش ایران در حد یک تعارف است

فرهنگ کار تیمی در ورزش ایران در حد یک تعارف است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: فرهنگ کار تیمی در کشور ما در حد یک تعارف بوده و نهادینه نشده، در حالیکه بخش اعظمی از توسعه ورزش در گرو کار تیمی است.

 به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی محسنی پیش از ظهر دوشنبه در اولین همایش دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی گفت: امروز تربیت بدنی و ورزش را به عنوان یکی از علوم میان رشته ای و مجموعه ای از علوم تخصصی که می تواند در خدمت ورزش باشد، می دانند.

وی افزود: امروز ورزش تنها به معنای ورزیدن جسم نیست و شاید یکی از مشکلات امروز ورزش ما همین نگاه تک بعدی باشد، درحالیکه ورزش یک علم چند بعدی است و چند بازنگری را باید در دستور کار قرار دهیم.

وی ادامه داد: باز مهندسی فضاهای فیزیکی مانند سالن های ورزشی و سالن های ورزشهای حرفه ای ، فناوریها و تکنولوژی هایی که  در خدمت ورزش قرار دارند از مواردی است که باید مورد بازنگری قر ار بگیرد.

محسنی اظهار داشت: توجه به جنبه های اخلاقی ،انسانی و ارزشهای اسلامی در ورزش که در حال حاضر کمرنگ شده است از دیگر مواردی است که باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی اذعان داشت: از دیگر موارد بازنگری می توان به توجه به آسیب شناسی در حوزه ورزش اشاره کرد ، معمولا سعی می شود ورزش را با مسابقات ورزشی نتیجه گرا بسنجیم  و به زیر ساختها و شبکه های آموزشی توجهی نمی کنیم.
 
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان اظهار داشت: توجه به کاربردی شدن تحقیقات جدید در حوزه ورزش نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
کد مطلب 1493634

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