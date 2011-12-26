134 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال خانگی به سقز اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم افشاریان در دومین جلسه شورای هماهنگی بانکهای شهرستان که به منظور هم اندیشی و هماهنگی برای پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغال برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته و با نظر مساعد مسئولان 134 میلیرد ریال اعتبار تسهیلات اشتغال خانگی به شهرستان سقز اختصاص یافت.

وی در ادامه این جلسه ضمن تاکید بر همراهی و همکاری بیشتر بین مسئولان دستگاه های دولتی این شهرستان در راستای جذب اعتبارات بیشتر گفت: مسئولان و مدیران بانکها باید در راستای پیشبرد اهداف راهبردی ایجاد اشتغال در شهرستان سقز همکاری لازم را با افراد متقاضی انجام دهند.

فرماندار شهرستان سقز استفاده از تسهیلات مشاغل خانگی را بهترین فرصت در راستای کاهش نرخ بیکاری در این شهرستان عنوان کرد و افزود: بانک ها براساس ضوابط و مقررات تعیین شده و مهلت داده شده در چارچوب قانون نسبت به بررسی و جذب اعتبارات با دستگاه های اجرایی همکاری و مساعدت لازم را داشته باشند.

افشاریان با اشاره به نیاز اصلی شهرستان سقز در راستای توسعه مشاغل خانگی گفت: مشاغل خانگی بهترین فرصت برای ایجاد اشتغال پایدار است و خوشبختانه شهرستان سقز در این بخش دارای ظرفیت های بسیار خوبی است که با برنامه ریزی مناسب زمینه برای بهره برداری از این ظرفیت ها فراهم می شود.