فرصت سوزی در سرچشمه ادامه دارد/ تغییرات گسترده در مس سرچشمه

به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلات نیم فصل چند روزی است آغاز شده است و تیم مس سرچشمه چون دیگر تیم های حاضر در لیگ به فکر بازسازی تیم آسیب دیده خود است.

این در حالی است که کادر فنی مس سرچشمه در اقدامی عجیب علی رغم داشتن نیمکتی خالی به جدایی 9بازیکن از این تیم رضایت داد و دلیل آن را ضعف فنی این بازیکنان و بی توجهی این بازیکنان به تذکرات فنی کادر مربیگری تیم اعلام شده است.

محمد منصوری، مدیرعامل باشگاه سرچشمه در گفتگو با مهر می گوید: شاید از یکی دو ماه قبل به این بازیکنان از سوی کادر فنی تذکر داده شده بود که سطح کارشان را تقویت کنند والا از تیم اخراج می شوند و بی تفاوتی این بازیکنان به بهتر کردن وضعیت فنی و بدنی شان، دلیل کنار گذاشتن آنها از ترکیب تیم است.

اما در این میان اصغر شرفی که پیکان تمام نتیجه گیری یا ضعف عملکرد به طرف وی نشانه رفته است در اقدامی عجیب تر دستیار خود در تیم سرچشمه یعنی مهدی حسینی نسب را کنار گذاشت.

هرچند خود شرفی شخصا این کناره گذاشتن را به حسینی نسب نگفته است اما مشخص نیست به چه دلیلی مربی تمرین دهنده تیم کنار گذاشته شده است آن هم مربی که در تمرینات تیم بار اصلی تمرین دادن به تیم بردوش وی بوده است.

فوتبال است و هزاران حاشیه و عجایب، حسینی نسب با اعلام اینکه سخنگوی باشگاه اعلام برکناری وی از تیم را از سوی شرفی به وی اطلاع داده است به خبرنگار مهر می گوید: شاید به دلیل آنکه بار اصلی تیم به تنهایی به دوش من بوده و خوب با تیم کار می کردم به مذاق شرفی خوش نیامده است.

این مربی جوان که قبلا با استیلی و مدیرروستا مربیان جوان تیم های شاهین بوشهر و پیکان قزوین نیز کار کرده است می گوید: از باشگاه و مدیر عامل خواسته ام علت این موضوع را به بنده بگویند چون دلیل این برکناری برایم مشخص نیست.

اما از باشگاه مس سرچشمه خبر می رسد هیئت مدیره این باشگاه در اقدامی عجیب و جدی به مدیرعامل باشگاه و برخی عوامل نظیر سرپرست اولتیماتوم و اخطار برکناری داده اند.

هرچند ریاست هیئت مدیره این باشگاه محرم احمدیان از افرادی نیست که بی گدار به آب بزند ولی باید گفت این یک اخطار جدی از سوی مدیران صنایع مس ایران است چرا که تنها جایی که مدیران مس ایران زیاد رفت و آمد می کنند و بیشتر در ارتباط با عملکرد افراد هستند شهر سرچشمه است.

دلیل دیگری که می توان برای اخطار به مجموعه باشگاهی سرچشمه در نظر گرفت این است که مدیر عامل و مجموعه تیم سرچشمه همچنان اصرار دارند فوتبال پاک خود را با همان سبک و سیاق لیگ دسته یک ادامه دهند و هنوز سیستم آرام این باشگاه تلاطم جدی به خود ندیده است و دلیل آن هم مدیری است که از نظر مردم سرچشمه به واسطه حضورش در شورای شهر، شناخته شده است و مورد علاقه ورزش کاران سرچشمه است.

در کنار این مطالب دو گانگی برخی مصاحبه هایی که از زبان برخی افراد در باشگاه انجام شده کار دست این مجموعه داده که نظیر آن اشتباه لفظی سرپرست تیم سرچشمه در اعلام اسم بازیکن تازه جذب شده این تیم در لیست اخراجی های باشگاه بود که برای مس سرچشمه تا حدودی حاشیه ساز شده است.

البته نظرمدیران ارشد استان برای توجیه این وضعیت قضیه یارگیری های اشتباه اول فصل است، محمد فولادی ماهانی مدیر ورزش وجوانان استان درباره تیم سرچشمه می گوید: این تیم تا دقایق پایانی در حال واگذاری سهمیه به خارج از استان بود که با نظر مثبت مدیران مس به استان برگشت و تنها یک هفته برای کار بروی تیم وقت بود که همین مسئله دلیل اصلی ضعف عملکرد تیم در خطوط چندگانه است.

وی ادامه داد: باید به تیم سرچشمه فرصت داد تا در نیم فصل مجموعه عوامل تیم خود را جمع و جور کند.

برخلاف مسائل یاد شده فولادی ماهانی تیم سرچشمه را از جمله تیم های بدون حاشیه لیگ می داند و می گوید: مطمئنا با اندیشه بالای مربیان دو تیم نماینده کرمان در لیگ برتر شاهد موفقیت های دو تیم و ارتقا جایگاهشان در جدول لیگ خواهیم بود.

محمد منصوری مدیرعامل باشگاه مس سرچشمه قول داده است تا پنجم دی ماه چهار بازیکن ایرانی و چهار بازیکن خارجی به این تیم اضافه شوند که تا یک دی ماه و مهلت قانونی فدراسیون بازیکنان خارجی به تیم اضافه خواهند شد و در ادامه ایرانی هایی که اصغر شرفی جایگزین اخراجی های خود در تیم خواهد کرد، در تیم سرچشمه دیده خواهند شد.

یک مسئله مهم درباره تیم سرچشمه این است که این تیم نیاز شدید به داشتن استادیومی در شهر مس دارد و بازیهای خانگی این تیم باید بجای کرمان در شهرمس برگزار شود والا این تیم با مسائلی و درگیری هایی که بین تماشاگران کرمانی و رفسنجانی ایجاد شده قطعا تعداد محدود تماشاگر بازی های خانگی خود را نیز از دست خواهد داد.

البته خبرهای عجیب مبنی برت شکیل کانون هواداران تیم سرچشمه در شهر کرمان باعث شده که هواداران رفسنجانی این تیم با مجموعه تیم راه قهر را پیش بگیرند که باید این مسئله نیز برای برگرداندن تماشاگران هرچند کم این تیم سریعتر روشن شود.

در شرایط کنونی تیم سرچشمه در انتهای جدول رده بندی لیگ برتر ایران تنها به معجزه ای می اندیشد که بتواند شرایط سقوط این تیم را کند کرده و راه گریزی از این جمله هراسناک بیابند.



