گنج قارون ندارم! / در تورهای اروپایی بالاتر از پتروشیمی هستیم

جواد دنیادیده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چگونگی تشکیل تیم دوچرخه سواری سورن تبریز اظهار داشت: هنگامی که در یک دوره مسابقات دوچرخه سواری حضور داشتم، دیدم که رکابزنان تبریزی در تیمهای دیگر شهرها حضور دارند و علیرغم اینکه شایستگی های زیادی دارند، نمی توانند در تیم پتروشیمی تبریز رکاب بزنند.

وی ادامه داد: همانجا طرح تاسیس یک تیم دوچرخه سواری به ذهنم رسید و این مسئله را با آقای چایچی در میان گذاشتم و ایشان نیز به من گفت که در این طرح کمکم می کند و اینگونه شد که من تیم دوچرخه سواری سورن را تشکیل دادم.

دنیادیده با یادآوری این موضوع که بخاطر اهمیت دادن به جوانان استان اقدام به هزینه کردن در تیم دوچرخه سواری سورن کرده است، خاطرنشان کرد: ما در همان ابتدای فعالیت خود با مربیگری آقای چایچی، 13 رکابزن از استان را جذب کردیم و سپس با فرستادن نامه ای به یو سی آی، تقاضای حرفه ای شدن کردیم که با توجه به پیگیری های مستمر توانستیم در عرض یک ماه تیم سورن را به عنوان یک تیم کنتیننتال (حرفه ای) ثبت کنیم.

وی افزود: پس از ثبت حرفه ای شدن تیم سورن، ما در سال 2011 میلادی که روبه اتمام است، در 17 دوره مسابقات و تور داخلی و بین المللی شرکت کردیم.

مدیر تیم دوچرخه سواری تبریز به حضور این تیم در تورهای معتبر آسیایی و اروپایی اشاره و تصریح کرد: از جمله تورهای معتبری که تیم ما در سال 2011 در آن شرکت کرد تورهای لانگکاوی، فیلیپین، ملاکای مالزی، پنج تور معتبر ترکیه و نیز چهار تور بین المللی داخلی شرکت کردیم و توانستیم مقام های خوبی نیز کسب کنیم.

وی در خصوص تامین هزینه های این تیم خاطرنشان کرد: من اگرچه از روی علاقه و دلسوزی تیم سورن را تشکیل داده ام و هدفم خدمت به دوچرخه سواری شهرم است اما من تا به حال از جیب خودم به این تیم خرج کرده ام و هیچ حمایت مادی دیگری از این تیم توسط شخص دیگری نشده است.

وی ادامه داد: من هم تا حدی می توانم برای تیم سورن هزینه کنم و گنج قارون ندارم که برای همیشه نیازهای مالی این تیم را تامین کنم.

دنیادیده حمایت یک اسپانسر از تیم سورن را در شرایط فعلی ضروری دانست و گفت: اگر یک اسپانسر وجود داشته باشد که از تیم ما حمایت کند، من مطمئنم که ما می توانیم حتی قهرمان آسیا هم شویم. ما تاکنون فقط از یک شرکت آلمانی به نام "مریدا" تعدادی دوچرخه گرفته ایم و رکابزنان تیم ما در تور ترکیه با آن دوچرخه ها مسابقه داده اند.

وی در ادامه، خواستار حمایت بیشتر اداره کل ورزش و جوانان استان از این تیم شد و افزود: ما یک سری حمایت می خواهیم که در حد لوازم دوچرخه سواری باشد و همچنین از اداره کل می خواهیم که در صدور مجوز برای ایجاد مدرسه دوچرخه سواری برای تیم سورن حمایتهای لازم را داشته باشد.

مدیر تیم دوچرخه سواری سورن تبریز با اشاره به توجه خاص خود به موضوع بومی گرایی در این تیم تاکید کرد: ما در سال 2011 همه اعضای تیممان بومی بودند و آنهایی که جایی در تنها تیم دوچرخه سواری تبریز نداشتند، در قالب تیم ما به مسابقات اعزام شدند اما اکنون که ما در حال بستن تیمی بومی برای سال 2012 هستیم، چند رکابزن تبریزی به خاطر پول حاضر به عقد قرارداد با ما نشدند.

وی افزود: من خیلی دوست داشتم که تیم جدید ما نیز متشکل از رکابزنان بومی می بود اما ما مجبوریم برای مسابقات سال جدید، فقط پنج رکابزن تبریزی داشته باشیم.

دنیادیده با اشاره به اسامی دوچرخه سواران تیم سورن در سال 2012 یادآور شد: ما اکنون نام پنج دوچرخه سوار تبریزی به اسامی حمید شیری، حامد پاسبان، محمد قره باغی، سیروس هاشم زاده و کریم خرمی را در لیست خود قرار دادیم و علاوه بر این پنج نفر، با یک دوچرخه سوار ازبک به نام "هالمراتف" قرارداد بسته ایم و چهار رکابزن دیگر تیم ما فرانسوی، روس و اکراینی هستند.

وی هدف تیم سورن در رقابتهای سال آینده میلادی را رسیدن به سطح اول آسیا عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که با کسب عناوین خوب در رقابتهای مختلف، به سطح اول دوچرخه سواری باشگاهی در آسیا دست یابیم چراکه براساس قوانین، تیمهای اول تا سوم آسیا می توانند بطور اتوماتیک در سایر مسابقات در سطح جهان دعوت شوند.

وی اضافه کرد: از سویی هدف ما این است که رنکینگ تیم سورن را در آسیا بالاتر ببریم و از این طریق دوچرخه سواری استان را در سطح قاره کهن بیش از پیش مطرح کنیم.

مدیر تیم دوچرخه سواری سورن با گفتن این جمله که "ما تیم پتروشیمی را برای خود یک رقیب بزرگ می دانیم" تصریح کرد: پتروشیمی یک تیم خوب و قوی است که در سال 2011 در رنکینگ آسیا بالاتر از ما بود اما در رنکینگ اروپایی تیم سورن یک پله از پتروشیمی بالاتر ایستاده بود.

وی همچنین یادآور شد: در سال جدید میلادی، چهار دوره تور بین المللی خواهد بود که بر اساس برنامه ای که تنظیم کرده ایم، حداقل در دو مورد از این تورها شرکت خواهیم کرد.

گفتنی است، جواد دنیا دیده که خود از رکابزنان آذربایجان شرقی در مسابقات مختلف بوده، اوایل سال جاری توانست عنوان قهرمانی رقابتهای پیشکسوتان کشور را به خود اختصاص دهد.