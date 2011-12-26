مهمترین تصاویر علمی سال/ از گره نانویی تا پرواز فانتزی

به گزارش خبرگزاری مهر، جهان علم در سال 2011 بسیار فراتر از دیگر سالها رفته و پنهانی ترین زوایا از شگفتی های جهان را به چشم دیده است، از عظیمترین اجرام در سامانه خورشیدی گرفته تا ریزترین ذرات، اما در این میان بعضی از تصاویر از تاثیرگذاری و قدرت بیشتری برخوردار بوده اند که نیچر 10 نمونه از این تصاویر تاثیرگذار در سال 2011 را به این ترتیب انتخاب کرده است:

آخرین سفر

چنین صحنه ای دیگر هرگز دیده نخواهد شد، شاتل اندیور پس از گذشت 30 سال، 135 پرواز و دو سانحه دردناک پس از آغاز برنامه شاتلها، در ماه می به ایستگاه فضایی متصل می شود در حالی که دیگر شاتلها در موزه بازنشسته شدند

بر روی زمین

با بازنشسته شدن شاتلها، کپسول سایوز روسها به تنها گزینه برای حمل و نقل فضانوردان به ایستگاه فضایی تبدیل شد، این کپسول بیشتر به یک ناقوس فروافتاده قرن نوزدهم شباهت دارد تا یک فضاپیمای قرن بیست و یکمی، این کپسول سه فضانورد را در ماه نوامبر از ایستگاه فضایی به زمین بازگرداند

رنج ژاپنی

روستای ویران شده "اوتسوچی" شاهد وحشیگری زمین لرزه 9 ریشتری و سونامی پس از آن است که منطقه توهوکوی ژاپن را در تاریخ 11 مارچ زیر و رو کرد، فاجعه ای که ده ها هزار نفر را کشت و صدها هزار نفر را بی خانمان و در معرض تشعشعات اتمی نیروگاه فوکوشیما به جا گذاشت

کریسمس سلولی

"دونا استولز" به واسطه سر هم بندی تصاویر سلولهای پستانداران که طی 25 مطالعه مجزا به دست آمده اند این حلقه گل کریسمس را ایجاد کرده است، این جایزه در سال 2011 برنده رقابت عکاسی جهان کوچک نیکون شده است

فراموش نشدنی

گره ای 400 نانومتری در گرافن، محققان دانشگاه ژیجیانگ با ایجاد این گره نشان دادند امکان اعمال کنترل در ابعاد نانو نیز وجود دارد، محققان با ایجاد رشته های گرافنی به طول چند متر توانستند این گره ها را به وجود آورند

پرواز فانتزی

رنگهای رنگین کمانی بر روی بالهای ظریف حشراتی مانند مگسها می توانند به عنوان شیوه ای برای سیگنال دهی تصویری به کار گرفته شود

کرگدن در آسمان

سفر سرگیجه آور با هلیکوپتر از زیستگاه رو به نابودی این کرگدن سیاه در جنوب شرقی آفریقا به سوی منطقه لیمپوپو، اما متاسفانه اعضای دیگر از خانواده این کرگدن، یعنی کرگدنهای سیاه غربی از چنین شانسی برخوردار نبوده و به صورت رسمی در لیست جانداران منقرض شده قرار گرفتند

گشت زنی "داون"

چهره آبله گون سیارک وستا توسط فضاپیمای "داون" که در مدار این سیارک 530 کیلومتری در پرواز است به ثبت رسیده است، منشا حفره های موجود بر روی چهره این سیارک یکی از رازهایی است که داون وظیفه کشف آنها را به عهده دارد

فوران

زیبایی فوران آتشفشان "پویهو-کوردون کائول در شیلی پس از اینکه هزاران نفر مجبور به ترک منطقه شدند و همسایه های آتشفشان در بارانی از خاکستر به دام افتادند، هرگز به خوبی دیده نشد

در قفس خشم

دانشمندان روسی این موشهای پرخاشگر را برای مقایسه با دیگر موجودات مطیع و سربه راه پرورش داده اند تا در مطالعه ای درباره اهلی سازی جانداران مورد استفاده قرار دهند

فلز فوق سبک

این شبکه فلزی منظم که بر روی یک شاخه گل قاصدک قرار گرفته بدون اینکه فشاری بر روی آن وارد آورد، در دسته مواد فوق سبک قرار دارد که به واسطه تلفیق فسفوروس نیکل و ریزشبکه های پلیمری و سپس حذف ریزشبکه های پلیمری به وجود آمده است