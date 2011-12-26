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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

لیگ دسته دو کشور/

تساوی مهر کرج در مقابل پرسپولیس برازجان

تساوی مهر کرج در مقابل پرسپولیس برازجان

کرج - خبرگزاری مهر: دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس برازجان و سایپامهر کرج با نتیجه مساوی به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه و از مسابقات فوتبال هفته سیزدهم لیگ دسته دوم کشور دو تیم پرسپولیس برازجان و سایپامهر کرج در حضور بیش از 3 هزار تماشاگر در ورزشگاه تختی برازجان در برابر هم قرار گرفتند که دو تیم در نهایت به نتیجه تساوی 2 بر 2 رضایت دادند.

محمدعلی ربیعی سرمربی سایپا مهر کرج نیز در گفتگو با خبرنگار مهردر خصوص این دیدارابراز داشت: در بازی دیروزهم مثل بازی هفته گذشته برابر نفت نوین آبادان گل مساوی را در دقایق پایانی دریافت کردیم.

محمدعلی ربیعی ادامه داد: در بازی هفته قبل با نفت نوین در قایق 88 و 93 دو گل بسیار بد خوردیم که کار ما را در جدول سخت کرد و دیروزهم در دقیقه 90 گل مساوی را دریافت کردیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم تیم ما در بازی دیروز برتری داشت و بهتر بازی کرد؛ گل اتفاقی خوردیم و باید به دنبال رفع این اشتباهات در دقایق پایانی باشیم.

کد مطلب 1493643

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