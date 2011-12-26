40 درصد زنان ایرانی در سنین باروری اضافه وزن دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا عبداللهی افزود: اضافه وزن و چاقی یکی از بزرگترین مشکلات بهداشتی و عامل خطر برای بسیاری از بیماریهای دوران بارداری است و توسط فاکتورهای مختلف، مثل نمایه توده بدنی (BMI) و نسبت دور کمر به دور باسن که نشان دهنده چاقی شکمی است، تعیین می شود.

وی در خصوص عوارض چاقی در زنان و بارداری آنها گفت: در زنان چاق عدم تخمک گذاری، نازایی، ناباروری، سرطانهای رحم و سینه بیشتر شایع است و چاقی از عوامل بسیار مهم مرگ مادران به دلیل بروز بیشتر ترومبوآلبومینی، عوارض ناشی از بیهوشی و عفونت های رحم پس از عمل سزارین است.

عبداللهی تصریح کرد: چاقی مادر با بروز بیشتر ماکروزومی (وزن بیش از 4 کیلوگرم نوزاد در بدو تولد) همراه است و عامل خطر برای بسیاری از بیماریهای دوران بارداری از جمله دیابت بارداری، فشارخون بالا و مسمومیت بارداری است.

به گفته وی، چاقی با شیوع بیشتر عفونتهای رحم و خونریزیهای پس از زایمان همراه است.